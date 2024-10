Weer aanslag op theehuis, maat is vol voor burgemeester: 'Onaanvaardbaar'

"Het is onaanvaardbaar dat er voor de zoveelste keer op deze plek iets gebeurt dat op een gerichte aanslag lijkt." Dat zegt burgemeester Margo Mulder van Bergen op Zoom, na wéér een explosie bij theehuis De Theepot aan de Wouwsestraatweg. En ook voor omwonenden is de maat meer dan vol. "'s Morgens in de auto stappen vind ik eng."

Bij de explosie van zaterdagnacht zijn geen gewonden gevallen. Wel raakte de voordeur beschadigd. In augustus was er ook al een explosie bij dit theehuis en een paar jaar geleden was er bij dit theehuis ook al een dodelijke schietpartij.

'Wakker van de knal'

"Ook voor de direct omwonenden is de situatie ingrijpend", schrijft de burgemeester, die het pand afgelopen zomer nog tijdelijk sloot. "Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen. Zodra ik de rapportage van de politie ontvang zal ik hierop gepaste maatregelen nemen." Ook na de dodelijke schietpartij in 2021 werd het theehuis al eens gesloten.

Omwonenden hebben genoeg van het gedoe rondom het theehuis. De explosie van afgelopen nacht maakt wederom diepe indruk. "Ik werd wakker van de knal en was helemaal aan het shaken. 't Was een best wel harde knal", zegt een bewoonster die al meer dan 30 jaar in de buurt van de Wouwsestraatweg woont.

Druk rondom theehuis

Volgens de bewoonster is het altijd erg druk rondom het theehuis. "Elke avond is het een komen en gaan van mensen. Een man of dertig. Wij komen niet meer buiten en hebben weinig contact met de buurt. Het enige wat ik doe is naar m’n werk rijden en weer naar huis. ‘s Morgens in de auto stappen vind ik ook eng, er lopen hier altijd van die gasten."

Na de explosie in augustus is het pand voor een maand gesloten geweest. Of het pand nu weer wordt gesloten, is nog niet de duidelijk.