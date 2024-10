Brand op terrein Beekse Bergen, vlammen slaan metershoog uit loods

Op het terrein van safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek brandde zondagnacht een opslagloods uit. De loods stond tussen het safaripark en het Safari Lake Resort. Het vuur werd kort na middernacht ontdekt door een beveiliger. De vlammen sloegen metershoog uit het dak.

In de loods werden spullen voor het park en het resort opgeslagen. Onder meer schoonmaakspullen, bedrijfskleding en delen van het Beekse Bergen-treintje. Een groot deel van alle spullen ging in vlammen op. Sommige spullen konden nog snel met een pick-up verplaatst worden. Een deel van de treinwagons stond buiten de loods toen de brand uitbrak.

De brandweer is nog uren bezig met nablussen. Hoe de brand is ontstaan, wordt nog onderzocht.

Dieren in de gaten gehouden Ook diverse medewerkers van de safaripark Beekse Bergen kwamen naar het terrein waar de brand woedde. Zij hielden de dieren in de gaten vanwege de enorme rookontwikkeling. De brandweer deed metingen om te onderzoeken of er gevaarlijke stoffen vrijkwamen.

Brand in hoofdgebouw vakantiepark

In de zomer van 2021 woedde er ook al een uitslaande brand bij de Beekse Bergen. Toen ging het hoofdgebouw van het vakantiepark in vlammen op. Dat was een gebouw van tachtig bij vijftig meter.

