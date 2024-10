Loods Beekse Bergen verwoest door brand: 'Dieren liepen geen gevaar'

Van de grote opslagloods op het terrein van vakantie- en safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is maandagochtend weinig over. Een uitslaande brand verwoestte het gebouw zondagnacht. Stephanie Struis werd als verantwoordelijk manager bij Beekse Bergen rond middernacht wakker gebeld. "Je hart gaat dan tien keer zo snel kloppen."

"Iets na twaalven ontdekte de beveiliging de brand", vertelt Struis maandagochtend. "De beveiligers roken een brandgeur en gingen daarop af. Vervolgens zagen ze dat er brand woedde in de loods. Ze hebben ons treintje dat in de loods stond nog kunnen redden, dat is heel fijn. Het is slechts licht beschadigd, alleen het windzeil is gesmolten. Vanaf woensdag rijdt-ie weer." Paniek was er volgens haar niet. "Er waren geen mensen en dieren in de wijde omgeving van de loods. Het dierenpark bevindt zich drie kilometer van de loods, aan de andere kant van het viaduct, en de eerste accommodaties staan op anderhalve kilometer. Daarbij stond de wind gunstig. Dat stelde ons meteen gerust." Hier zie je de ravage vanuit de lucht:

LEES OOK: De vlammen sloegen metershoog uit de loods In de getroffen loods werd onder meer al het linnen opgeslagen, maar ook andere spullen. "Denk daarbij aan beddengoed, werkkleren, schoonmaakmiddelen en de werkcomputers van schoonmaakbedrijf CSU. Er is veel verloren gegaan, maar ik ben blij dat het slechts om spullen gaat. Onze linnenmaatschappij heeft direct geschakeld en is maandagochtend nieuw linnen komen brengen. En CSU heeft inmiddels een noodwerkplek hier en kan ook verder. Onze gasten hebben dus nergens last van, gelukkig. Nu gaan we bekijken welke vervolgstappen er gezet moeten worden."

Foto: Eva de Schipper

Struis hoopt dat de resten van de loods zo snel mogelijk opgeruimd kunnen worden. "Maar goed, dit is materiële schade. Daar kun je je overheen zetten", legt ze uit. "We zijn erg blij dat er geen mensen en dieren bij de brand betrokken waren. We moeten nu verder. We hopen te achterhalen hoe de brand is ontstaan, maar de brandweer zegt dat daar echt tijd voor nodig is."