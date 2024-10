Evie wil mensen helpen met permanente make-up: ‘Mooie resultaten’

Het lijkt zo simpel. Even een eyeliner zetten. Maar het wordt anders als je het met permanente make-up doet. Evie van der Heijden uit Deurne is erin gespecialiseerd. Ze is onlangs Nederlands kampioen geworden en gaat eind oktober naar het wereldkampioenschap in Turkije. Maar haar werk gaat veel verder dan alleen een mooie 'wing' zetten.

Het lijkt op tatoeëren, alleen komt het apparaat wel heel dicht bij je oog. “Als een klant bijvoorbeeld traant of gaat trillen, moet je daar wel goed mee om kunnen gaan”, zegt Evie. Ze komt oorspronkelijk uit de kunstwereld, maar besloot zich te specialiseren in permanente make-up. “Ik ben erg creatief, maar ik wil het wel naturel houden. Ik ben niet bezig met zware make-up. Ik wil juist de accenten leggen, zodat de rest van het gezicht mooi naar voren komt. Dat mensen zeggen, wat zie je er goed uit, in plaats van daar komen twee wenkbrauwen aan.”

"Ik kan na borstreconstructie een tepel tatoeëren."

De stijl en de werkwijze van Evie viel in de smaak bij de jury en ze werd Nederlands kampioen eyeliner zetten. “Naast de techniek moet je ook kijken hoe je de huid moet stretchen bijvoorbeeld en je klant moet ontspannen blijven. Het is vaak spannend voor een klant. Klopt het esthetisch, is er niet teveel huidschade, is het kleurverloop goed en staat de wing zo dat het oog mooi naar voren komt?” De interesse voor permanente make-up is aan het groeien. Mensen met kanker bijvoorbeeld weten de weg naar de permanente make-up ook steeds vaker te vinden. “De focus lag eerder vooral op de wenkbrauwen”, zegt Evie. “Maar nu kan ik na een borstreconstructie een hele realistische tepel tatoeëren. Door contrast in licht en donker aan te brengen zie je er niets van. Daar kun je veel creativiteit in kwijt en het geeft meer betekenis.”

"Je moet erkend worden door GGD."

Maar met die groei komen ook zorgen. Evie ziet dat het regelmatig misgaat met permanente make-up en krijgt mensen over de vloer bij wie ze dat kan herstellen. “Je hebt soms make-upartiesten die niet bij de tijd zijn en alles op de ouderwetse manier doen.” Daarom pleit Evie voor een brancheorganisatie en een keurmerk. Iets dat er nu nog onvoldoende is, vindt Evie. Er zijn wel wat organisaties. En je moet erkend worden door de GDD. “Je hebt een brancheorganisatie voor schoonheidsspecialisten, maar voor PMU-artiesten zweeft het nog een beetje.” “Er zijn veel dingen die je moet weten, daarom wil ik zelf een stukje scholing opzetten.” Ook schrijft Evie blogs over waar je op moet letten als je naar iemand gaat die permanente make-up bij je op gaat brengen. “Wordt er hygiënisch gewerkt? Draagt iemand handschoenen?” En het is ook niet de bedoeling dat je ervan gaat bloeden bijvoorbeeld.

"Kom voordat je chemo begint."