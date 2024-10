Roos en Margonda gebruiken permanente make-up: ‘Kon mezelf weer herkennen'

Roos sneed zichzelf met een scheermesje in haar armen en benen. Ze leed aan een depressie en had een laag zelfbeeld. Zeker twee jaar lang deed ze aan zelfverminking, ook wel automutilatie genoemd. Haar armen en benen zaten onder de littekens. “Elk moment, tijdens het douchen of aankleden, is er wel een moment dat ik naar de littekens kijk en eraan denk.” Ze besloot de littekens te laten verwijderen en kwam bij de praktijk van Nederlands kampioen Evie van der Heijden uit Deurne terecht.

“Ik weet nog dat ik op de website van Evie las over mogelijkheden van permanente make-up bij zelfverminking. Dit gaf mij direct vertrouwen. Voor mijn gevoel rust op automutilatie nog een beetje een taboe. Er is weinig aandacht voor. Bij veel praktijken wordt het ook niet op de website genoemd. Als het wordt genoemd, zijn er vaak ook geen foto’s van behandeling van deze littekens. Hierdoor is de drempel dan toch groter om contact op te nemen.” Van der Heijden is onlangs Nederlands kampioen ‘eyeliner’ geworden en gaat deze maand naar Turkije voor de wereldkampioenschappen. Maar haar werkzaamheden met permanente make-up gaan veel verder dan alleen een mooie ‘wing’ zetten. Zo is Margonda van den Nieuwenhuizen uit Uden ook bij haar terechtgekomen. Ze kreeg een paar jaar geleden de diagnose borstkanker en zou door chemo haar haar, wimpers en wenkbrauwen gaan verliezen.

"Je moet je iedere keer weer sterk maken voor behandeling."

“Permanente make-up was nieuw voor mij”, zegt Margonda. “Ik kende het uit het straatbeeld en dacht dat het misschien overdreven zou zijn. Ik wilde graag zo natuurlijk mogelijk. Ik zag dat Evie de kunstacademie had gedaan, dat gaf me vertrouwen.” Margonda koos voor onder meer wenkbrauwen en wimpers. “Ik vond het belangrijk om er niet al te ziek uit te zien. Als je in de spiegel kijkt, is het toch fijn om jezelf te blijven herkennen. Je moet je toch weer iedere keer sterk maken voor een behandeling.” Margonda zat vroeg in haar chemobehandeling toen de permanente make-up werd aangebracht. “Ik kreeg toestemming van de arts. Op een gegeven moment vallen je wimpers uit, maar ik had een lijntje boven mijn ogen waardoor het er iets donkerder uitzag. Ik ben er erg blij mee geweest. Het draagt bij om goed door de behandelingen heen te komen en ik kan het iedereen aanraden.”

"Ik draag nog steeds geen korte mouwen, maar ben minder krampachtig."