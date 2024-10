Failliete keten Co-Med nam illegaal huisartsenpraktijken over

De inmiddels failliet verklaarde huisartsenketen Co-Med heeft illegaal huisartsenpraktijken overgenomen. Overnameplannen werden niet altijd gemeld en overnames werden afgerond voordat er toestemming was gegeven. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De NZa heeft vorig jaar geen goedkeuring gegeven voor de overname van twee huisartsenpraktijken in Bergen op Zoom. Volgens de zorgautoriteit had Co-Med ‘onvoldoende concreet gemaakt’ hoe de zorg voor de patiënten na de overname zou worden voortgezet. Co-Med lapte deze uitspraak aan haar laars en nam de praktijken toch over. Ook bij overnames in Eindhoven, Den Haag en Zwolle heeft de huisartsenketen zich niet aan de regels gehouden.

Schuldeisers

Deze conclusie heeft geen directe gevolgen. Normaal gesproken zou Co-Med een boete krijgen voor het overtreden van de regels, maar dat heeft volgens de zorgautoriteit geen zin omdat de keten al failliet is. Co-Med is momenteel bezig met het afhandelen van betrokken patiënten en huisartsen. Maar liefst 140 schuldeisers hebben zch bij de curator gemeld omdat ze nog geld tegoed hebben van het bedrijf. De NZa wil voorkomen dat boetes dat proces vertragen.

Onder andere de Belastingdienst, het UWV en de Rabobank krijgen nog geld van het failliet verklaarde Co-Med. Ook zijn er veel zzp'ers die in een praktijk van de keten hebben gewerkt en nooit betaald zijn. In totaal zou het om miljoenen gaan.

