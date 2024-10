Bommen op het ‘Witte huis’ en alle inwoners Woensdrecht moeten vluchten

15 oktober 1944. In Hoogerheide en omgeving maken beide strijdende partijen zich gereed voor een nieuwe slag. De geallieerden bombarderen alvast de Duitsers. De vijand op zijn beurt evacueert de burgerbevolking van Woensdrecht.

Woensdrecht is 'de sleutel naar Zeeland'. De top van het dorp ligt op zo’n 20 meter boven zeeniveau. Als je erbovenop staat, kan je Antwerpen en Bergen op Zoom zien liggen. Het is daarom een strategische plek.

De geallieerden zijn alleen tegen een groot probleem aangelopen. Ze leveren nu al zo’n tien dagen strijd in West-Brabant en komen nauwelijks verder. De eerste grote Canadese aanval is mislukt. Daarom plannen de Canadezen een nieuw, nog groter offensief.

Zodra de huizen in Woensdrecht verlaten zijn, verspreiden Duitse soldaten zich over het dorp. Ook sluipschutters installeren zich.

Geallieerde toestellen komen de hele middag in actie en nemen overal Duitsers onder vuur, van een artilleriepositie bij Huijbergen tot de Kreekkrakdam, net in Zeeland.

De Duitse flak maakt overuren. Ze slagen er in een Spitfire te raken van het 127 squadron. Het is het toestel van Flying Officer Geoffrey William Davies uit Liverpool. De 21-jarige Britse vlieger wordt neergehaald. Zijn toestel crasht bij Huijbergen en hij komt om het leven.

In de loop van de middag duikt er ineens een eenzaam Duits vliegtuig op. De Luftwaffe was verzwakt en kon niet veel uitrichten in deze tijd. Maar deze FockeWulf 190 slaagt er toch in een bom te gooien in Putte, zonder schade.

Terwijl de geallieerden de laatste voorbereidingen treffen doet de vijand dat ook. Baron Von der Heydte geeft bevel aan zijn para's om zich klaar te maken voor de verwachte grote aanval. Ze moeten linies vormen langs de Rijzendeweg, Steenstraat en Antwerpsestraatweg in Woensdrecht. En ze maken een tweede linie waarop ze kunnen terugvallen, voor als het fout gaat. Het is nu ingraven en afwachten.

