Na zoveelste aanslag theehuis sluit de burgemeester de tent per direct

Na de zoveelste aanslag op theehuis De Theepot in Bergen op Zoom, is de zaak op last van burgemeester Margo Mulder per direct gesloten. Bij het theethuis was afgelopen zaterdagnacht een explosie. In augustus was er ook al een aanslag en drie jaar geleden was er bij dit theehuis een dodelijke schietpartij.

"Ook voor de direct omwonenden is de situatie ingrijpend", schreef de burgemeester afgelopen weekend. "Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen. Zodra ik de rapportage van de politie ontvang zal ik hierop gepaste maatregelen nemen." Deze maandag maakte de burgemeester duidelijk dat het theehuis voorlopig dicht blijft.

Reeks aanslagen

In augustus was er ook al een explosie bij dit theehuis en precies drie jaar geleden vond er bij de zaak een dodelijke schietpartij plaats. Bij de explosie van zaterdagnacht vielen geen gewonden. Wel raakte de voordeur beschadigd. Vanaf zijn vakantieadres in Marokko reageert een van de eigenaren wat argwanend, bang om 'verkeerd afgeschilderd te worden'. "Maar ik ben zo moe. Ik ben echt op. De hele buurt kijkt ons raar aan. Dit is helemaal uit de hand gelopen. We willen rust en we willen helemaal geen problemen. Wij zitten niet te wachten op een cobra op de deur."

Omwonenden hebben genoeg van het gedoe rondom het theehuis. De explosie van afgelopen nacht maakt wederom diepe indruk. "Ik werd wakker van de knal en was helemaal aan het shaken. 't Was een best wel harde knal", zei een bewoonster die al meer dan 30 jaar in de buurt van de Wouwsestraatweg woont eerder tegen Omroep Brabant.

Na die schietpartij in 2021 werd het theehuis al eens gesloten. Na de explosie in augustus is het pand voor een maand gesloten geweest. Nu wordt het dus weer verplicht gesloten.

Ruzie

De oorzaak van de aanslagen zou schuilen in een ruzie tussen een Turkse en Marokkaanse familie uit Bergen op Zoom. Tijdens een van de rechtszaken in 2023 kwamen geregeld de dreigementen ter sprake. De eigenaar van het theehuis en zijn familie voelen zich onveilig en willen dat de gemeente een camera plaatst bij de achteringang van het theehuis. Volgens de eigenaar willen de daders van de aanslagen hem financieel pakken. "Ik wil dat het stopt en ik wil ook mijn excuses maken aan de buurt."

