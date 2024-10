1 miljoen kilometer op teller, maar Wiel is nog niet klaar met zijn Citroën

Vol trots staat de 89-jarige Wiel Willems bij zijn grijze Citroën C1. Het autootje heeft één miljoen kilometer gereden in negen jaar en negen maanden tijd. Wiel heeft namelijk een hobby: elk jaar alle Citroën-dealers in Nederland, Duitsland, België, Luxemburg en Noord-Frankrijk bezoeken. “Het is een leuke hobby, maar ook een dure”, vertelt hij.

"Dit is hem", zegt Wiel als hij richting zijn auto loopt. "Er staat nu 1663 kilometer op de teller. Die miljoen ervoor moet je erbij denken, want de teller gaat niet verder dan 999.999." Inmiddels rijdt de 89-jarige liefhebber uit Uden al bijna 72 jaar in een Citroën. Op 5 januari 2015 kocht hij een nieuwe, een Citroën C1, voor 13.000 euro. "Ik kocht deze om er veel kilometers mee te gaan maken. Want ik wil laten zien dat een auto heel lang mee kan, wanneer je deze goed onderhoudt."

1.000.000 past niet op de teller (foto: Noël van Hooft).

En met deze boodschap rijdt Wiel langs Citroën-dealers. Hij heeft dan een A4'tje bij zich met daarop zijn foto, telefoonnummer en het aantal kilometers dat hij met zijn grijze C1 gereden heeft. “Ik ga dan naar Duitsland, Noord-Frankrijk, België, Luxemburg en Nederland. Als ik ze allemaal heb gehad, ben ik een jaar verder en heb ik weer 100.000 kilometer gereden. Ik vind het gewoon heel leuk.” De vele kilometers heeft Wiel gereden zonder problemen en zonder schade, vertelt hij vol trots. Alleen de motor is de afgelopen tien jaar een keer vervangen. En nu met de miljoen kilometer op de teller begint het rondje langs de dealers opnieuw. “Ik begin hier in de omgeving van Uden. En zo ga ik steeds verder, tot ik ook de dealers in Duitsland en het noorden van Frankrijk weer heb gehad. Zo rijd ik tweeduizend kilometer per week.”

“Ik ben nog jong. Ik ga nu voor de twee miljoen kilometers."

De kosten na een miljoen kilometer: 100.000 euro aan brandstof en 50.000 euro aan onderhoud. “Ik heb weleens aan Citroën Nederland gevraagd of ze financieel willen meedenken, maar daar willen ze niet aan beginnen. Ze vinden het wel leuk, maar ik moet het zelf betalen. Zo gaat dat.”

Iedereen mag zien dat Wiel en zijn auto een miljoen kilometer hebben gereden (foto: Noël van Hooft)