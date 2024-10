Niko mag er zijn, maar is niet de hoogste woontoren van Brabant

Eindhoven heeft veel om trots op te zijn. Zoals de ASML Marathon, PSV, de Lichtjesroute, Strijp S, enzovoort. Maar er is meer. Niko bijvoorbeeld. Niko, met een ‘k’ inderdaad, de woontoren op datzelfde Strijp S. Het gevaarte telt 36 verdiepingen en is met zijn 109 meter het hoogste gebouw van de Lichtstad, zo meldt de lokale nieuwssite Studio040.

Na bijna twintig jaar is De Admirant hiermee van de troon gestoten. Deze 105 meter hoge toren vind je aan de Emmasingel. Niko staat nog in de steigers. Begin volgend jaar wordt pas goed zichtbaar hoe het gebouw eruit gaat zien.

Niko, die wordt opgetrokken tussen een aantal voormalige Philips-relieken, moet volgend jaar zomer klaar zijn. In de toren komen 333 huurappartementen. De woonoppervlakte varieert van 40 tot 110 vierkante meter.

Geen sociale huurwoningen

Niko krijgt geen sociale huurwoningen, hoewel hieraan een tekort is. Woningzoekenden in die sector kunnen wel op andere plekken op Strijp-S terecht, zoals bij de gebouwen Matchbox en de Tribune. Niko is voor een deel bedoeld voor mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar die geen vrije sectorwoning of een koopwoning kunnen betalen. Het middensegment dus. De andere appartementen vallen onder het duurdere segment, voor mensen die zich een wat meer prijzige woning kunnen veroorloven. De huurprijzen zijn nog niet bekend.

Op de benedenverdieping komt een gemeenschappelijke ruimte, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Wat er verder op deze etage komt, is nog niet duidelijk. Wel is bekend dat de toren straks twee dakterrassen krijgt: op de vierde en negentiende verdieping. “Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor een barbecue of yoga-sessies,” vertelt een woordvoerder van SDK Vastgoed, dat de kolos ontwikkelt met VolkerWessels. In totaal telt Niko 36 verdiepingen.

De bouw is geen gemakkelijke opgave, zo laten de ontwikkelaars aan Studio040 weten. “Midden in een grootstedelijke omgeving, met veel gebouwen, is het een extra uitdaging om zo’n toren te bouwen. Je moet extra letten op al het bouwverkeer en de veiligheid”, vertelt de woordvoerder van SDK.

Hij wil ook wel uitleggen hoe Niko er aan de buitenkant uit gaat zien: “Een deel van de gevel wordt opgemetseld met stenen. Voor hoogbouw van deze hoogte is dat tegenwoordig vrij uniek. De meeste hoge torens bestaan uit prefab gevelonderdelen, maar Niko wordt op een ambachtelijke manier gemetseld. Daarmee krijgt de toren een bijzondere uitstraling, met verfijnde architectuur.”

Niko is opgebouwd uit lagen en wordt steeds smaller. “Niko gaat op in de omgeving, met zijn slankheid en rankheid", vertelt de woordvoerder.

Natuurlijk is Eindhoven trots op deze verrijking van de skyline en het uitzicht zal er geweldig zijn, maar over enkele jaren is Niko zijn toppositie alweer kwijt. Dan moet The Dutch Mountains klaar zijn. De hoogste -houten- toren van dit bouwwerk moet 133 meter hoog worden. Een wereldrecord. Bij het station komt later een nog hoger gebouw, eentje van 147 meter. Tot dan heeft Tilburg het hoogste woongebouw van onze provincie. Westpoint gaat 141,6 meter de lucht in.

In Dubai zullen ze er hun schouders over ophalen. In deze Arabische oliestaat staat het hoogste gebouw ter wereld: de 828 meter hoge Burj Khalifa.

