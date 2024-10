Inwoners presenteren visie over de toekomst van hun dorp: 'We doen ertoe'

De onzekerheid heeft lang genoeg geduurd. We willen weten waar we aan toe zijn en de grip op onze toekomst terugkrijgen. Het is de strekking van de inzichten die naar voren komen uit het leefbaarheidsonderzoek dat inwoners van Moerdijk op eigen initiatief lieten uitvoeren. Maandagavond werd het onderzoeksrapport gepresenteerd.

Voor veel verontruste inwoners van het dorp is de grens van de oprukkende industrie rond het dorp bereikt. De afgelopen maanden konden ze aangeven wat ze belangrijk vinden en wat ze nodig hebben om in de toekomst in Moerdijk te blijven wonen. Ruim vijfhonderd inwoners dachten mee. “Het blijkt dat er behoefte is aan rust, ruimte en vooral duidelijkheid”, stelt Wilmar van Dop van de Kerngroep leefbaarheid Moerdijk. In een bomvol gemeenschapshuis De Ankerkuil werd de leefbaarheidsvisie overhandigd aan provinciebestuurder Wilma Dirken en het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk. “We zijn blij met deze leefbaarheidsvisie, maar er is hier natuurlijk een belangrijke rol weggelegd voor het nationaal bestuur. Daarom is het ook belangrijk voor de minister die binnenkort hier op bezoek komt”, zegt wethouder Pauline Joosten. Extra industrieterrein nodig

De regio Moerdijk is door het Rijk aangewezen als een van de belangrijke plekken in Nederland als het gaat om de energietransitie, schone elektriciteit, en circulariteit, afval geschikt maken als grondstof voor nieuwe producten. Voorbeelden hiervan zijn het plan voor een 380 kV-hoogspanningsstation en een idee voor een fabriek waar batterijen kunnen worden gerecycled. Voor alle plannen samen is zo’n duizend hectare extra industrieterrein nodig, bijna een derde bovenop de bestaande situatie.

Industrieterrein Moerdijk.



Uit het onderzoeksrapport blijkt dat er in het dorp grote zorgen zijn over het verlies van de belangrijke groene buffer tussen de industrie en de bebouwing en de toename van het zware verkeer. Daarnaast vrezen inwoners voor het afbrokkelen van de onderlinge saamhorigheid en de toekomst van de basisschool. Uitkoopregeling

Om toekomstperspectief te behouden voor het dorp willen inwoners van Moerdijk dat ze te allen tijde kunnen terugvallen op een goede uitkoopregeling. Ook voor huurders moet er soortgelijk vangnet zijn. “Dit is essentieel voor het behoud en het aantrekken van jongeren en jonge gezinnen”, zo staat te lezen in het rapport.



De bewoners voelen zich in de plannen van de Rijksoverheid tot nu toe nauwelijks gehoord. Dat moet van nu af aan veranderen, zegt Martin Vos die ook deel uitmaakt van de Kerngroep leefbaarheid Moerdijk. "De Rijksoverheid heeft geen omwonenden, maar wij zijn er wel degelijk en wij doen ertoe. In de plannen wordt dat nog te vaak vergeten." Zo zien mensen volgens hem geen nieuwe woningen meer gebouwd worden of wordt bijvoorbeeld een fietspad tussen Moerdijk en Zevenbergen niet meer aangelegd. "Dit rapport is een eerste stap om aan tafel te komen, voordat we harde actie moeten gaan voeren om te zorgen dat we gehoord worden", besluit Vos strijdvaardig.