Inwoners Moerdijk ongerust over voortbestaan, krijgt Nijpels toch gelijk?

Is er toekomst voor Moerdijk of krijgt Ed Nijpels toch gelijk, tien jaar na zijn roemruchte uitspraak dat het dorp mogelijk zou kunnen of moeten verdwijnen door de oprukkende industrie? Veel Moerdijkenaren zijn er anno 2024 nog steeds niet gerust op. Ze willen daarom maar één ding: duidelijkheid.

Het dorp Moerdijk raakt steeds verder in de knel door de uitbreiding van het industrieterrein, de aanleg van een enorm logistiek park, de bouw van een hectaregroot 380 kV-hoogspanningsstation en de komst van zo’n duizend arbeidsmigranten. “Door het steeds maar blijven stapelen van deze ontwikkelingen, voelen we ons aan de goden overgeleverd”, zegt Wilmar van Dop. Van Dop is lid van de Kerngroep Leefbaarheid Moerdijk die de afgelopen maanden, met ondersteuning van de gemeente, een leefbaarheidsonderzoek hield onder de inwoners. Bijna de helft van de Moerdijkenaren deed hieraan aan mee.

"Het leek de goede kant op te gaan."

“Er zijn zorgen over hoe het verder moet met het dorp. Zeker nu de uitbreiding van de industrie om ons heen steeds meer een aanzuigende werking blijkt te hebben. Mensen zien dat er geen nieuwe woningen meer zijn gebouwd. Ook van het plan voor een fietspad tussen Moerdijk en Zevenbergen is niets terecht gekomen.” Hij vervolgt: “Het leek de goede kant op te gaan met de bouw van gemeenschapshuis de Ankerkuil en een openlucht ontmoetingsplek op de plek van het voormalige kerkgebouw. Nu lijkt de klad erin te zijn gekomen.”

Dopshuis de Ankerkuil in Moerdijk (foto: Erik Peeters)

Martin Vos van de Dorpstafel Moerdijk valt hem bij: “Zolang mensen geen zekerheid hebben over wat er in de toekomst gaat gebeuren, stellen ze dingen uit. Dan kan bijvoorbeeld gaan over een beslissing over het wel of niet aanschaffen van een keuken.”

"Geen andere mogelijkheid dan vertrekken."

Toch heeft de gemeente opnieuw grootse plannen om het dorp nieuw leven in te blazen. De bedrijfshallen aan de oude haven moeten over vier jaar uiteindelijk plaats maken voor dertig nieuwe appartementen en een horecagelegenheid. De rekening van dit pareltje voor bewoners en toeristen wordt onder meer betaald door de provincie als compensatie van de aanleg van het logistiek park. Betrokken inwoners zoals Wilmar van Dop vragen zich openlijk af of het dorp op lange termijn gered is met deze facelift van de oude haven. De opeenstapeling van infrastructurele projecten vormt volgens hem steeds opnieuw een aanslag op de leefbaarheid. “Er zou uiteindelijk zelfs een situatie kunnen ontstaan waarbij veel inwoners geen andere mogelijkheid meer zien dan uit zichzelf vertrekken. Het is daarom van groot belang dat de groene buffer tussen de industrie het dorp behouden blijft”, aldus Van Dop.

"Vangnet voor mensen met huurwoning."