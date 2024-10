Nuenen wil komst azc uitstellen: COA waarschuwt voor nadelige gevolgen

Het Centraal Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) is teleurgesteld in de gemeente Nuenen. De gemeente wil de komst van een azc aan de Pastoormast in de ijskast zetten. Het COA waarschuwt de gemeente dat uitstel 'nadelige gevolgen' heeft voor het opvangen van vluchtelingen in de regio en kan leiden tot een flinke stijging van de kosten.

Dat schrijft het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) in een brief aan het Nuenense gemeentebestuur, meldt Studio040. In maart stemde de lokale politiek voor de komst van een opvang voor de periode van vijf jaar. Maar omdat er nu een andere politieke wind waait in Den Haag, met plannen voor een strenger asielbeleid, zette de gemeenteraad vorige maand toch vraagtekens bij de beslissing om ruimte te maken voor 159 vluchtelingen aan de Pastoormast. Daardoor dreigt het plan nu in de ijskast te belanden. Het COA is bepaald niet blij met het voornemen om de beslissing uit te stellen. Zo benadrukt de organisatie dat de spreidingswet de komende jaren van kracht zal blijven. Die wet, op initiatief van het vorige kabinet, moet de opvang van asielzoekers gelijkmatig over het land verdelen. Volgens die wet heeft ook Nuenen vanaf 2025 een duidelijke opdracht om asielzoekers onderdak te bieden. De opvangorganisatie denkt dat uitstel op termijn alleen maar zorgt voor meer problemen, zoals oplopende kosten en een verder tekort aan opvangplekken. Er is volgens het COA nog altijd veel behoefte aan nieuwe opvanglocaties. Daarnaast zijn er allerlei afspraken gemaakt met de gemeente Nuenen die volgens het COA niet zomaar terzijde kunnen worden geschoven. Het gaat dan om het aanvragen van vergunningen en het reserveren en opslaan van spullen, zoals hekwerk, speeltoestellen en woonunits.