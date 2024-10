Jeugdvoetbalduel gestaakt, 'clublid dreigde iedereen overhoop te schieten'

Na een gestaakte wedstrijd tussen twee jeugdvoetbalteams van de Bredase clubs SAB en Advendo, afgelopen zaterdag, heeft een bezoeker gedreigd een pistool te gaan halen. Hij heeft ook geroepen dat 'hij iedereen overhoop gaat schieten.' Volgens voorzitter Pieter van Ginneke van SAB gaat het om een lid van Advendo.

Het is bij een dreigement gebleven, maar beide verenigingen balen wel enorm van wat er in het sportpark van SAB aan de Ruitersboslaan in Breda is gebeurd. De dreigende taal werd geuit nadat het duel was gestaakt wegens een vechtpartij, waarbij spelers én publiek betrokken waren. De politie is daarna direct door de thuisclub ingeschakeld, maar ze hoefde niet in te grijpen. Ook is niemand aangehouden of gewond geraakt. Bredase voetbalverenigingen werken al geruime tijd samen om misstanden te voorkomen. Zo wordt een groene kaart uitgedeeld voor supersportief gedrag en krijgen kwaadwillenden een lolly om hen de mond te snoeren. “Wat kunnen we nog meer doen om dit te voorkomen?”, vragen Van Ginneke (SAB) en zijn Advendo-collega Ger Bruggeman zich hardop af. LEES OOK: Lolly's moeten schreeuwende ouders op het voetbalveld stil houden Het ging zaterdag om een wedstrijd voor spelers onder zestien jaar. Beide ploegen konden kampioen worden. Er was veel publiek op afgekomen, ook omdat het een stadsderby was. Van Ginneke en Bruggeman waren niet aanwezig toen het zowel binnen als buiten de lijnen uit de hand liep. Uit tweede hand weten beiden te vertellen dat de problemen ontstonden nadat er een overtreding was begaan tegen een speler van Advendo. Bruggeman: “Die jongen was voor het eerst sinds een zware blessure weer van de partij. Toen hij onderuit was gegaan, kwam zijn vader het veld op. Vervolgens ging het heel snel en bemoeiden er zich mensen van vooral SAB mee.”

"Je hebt als ouder niks óp een voetbalveld te zoeken."

Van Ginneke: “Ook al is het je eigen kind, je kunt geen eigen rechter spelen en je hebt als ouder niks te zoeken óp een veld. De actie van die vader leidde inderdaad tot ongeregeldheden met spelers en publiek. Van een massale knokpartij, wat wordt gesuggereerd, is geen sprake geweest. Dat was mede te danken aan snel handelen van trainers en leiders van beide ploegen." "Nadat de teams naar de kleedkamers waren gegaan", gaat de SAB-voorzitter verder, "hebben een aantal toeschouwers het verbaal dunnetjes overgedaan. Hierbij heeft iemand van Advendo geroepen dat hij thuis een pistool zou gaan halen en iedereen overhoop zou schieten. Dat maakt het incident enorm ernstig. Ik schaam me er diep voor dat dit bij een voetbalwedstrijd, en dan ook nog bij de jeugd, gebeurt. Maar moeten wij ook volwassenen gaan opvoeden?” Een woordvoerder van de politie meldt dat agenten ‘langs zijn geweest, want er zou een voetbalwedstrijd uit de hand zijn gelopen.’ Ze verklaart verder dat ‘een supporter of ouder zou hebben gedreigd om te schieten. Er is geen aangifte gedaan, maar we hebben wel alles vastgelegd.’

"We doen er van alles aan, maar soms sta je echt machteloos."