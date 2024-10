Een miljoen op de teller kan ook met jouw auto, vraag is of het slim is

Wiel Willems van 89 jaar deed het. Hij reed ruim een miljoen kilometer met zijn auto in nog geen tien jaar tijd. Is dit een prestatie van de auto of kan iedere autobezitter de kilometerteller compleet rondrijden? "Alles kan, maar de vraag is of het slim is", reageert garagehouder Fred Aasen uit Tilburg.

Fred runt samen met zijn compagnon Jos al 42 jaar garagebedrijf Probaat in Tilburg. Daar zien ze alle merken auto's voorbijkomen. En wat blijkt; Fred is geen fan van Franse automerken. "Die rijden wel lekker comfortabel, maar zien we als eerste hier in de garage", zegt hij. LEES OOK: 1 miljoen kilometer op teller, maar Wiel is nog niet klaar met zijn Citroën Dat uitgerekend die miljoen kilometer op de teller stond van de Franse Citroën van Wiel, verrast Fred toch niet helemaal. "Deze specifieke auto is destijds mede ontwikkeld door het Japanse merk Toyota", legt hij uit. "Het is dus een Franse auto maar de vitale onderdelen komen daar niet vandaan."

"Wiel had wel 4 nieuwe auto's kunnen rijden van dat geld."

"Overigens kunnen theoretisch gezien alle auto's een miljoen kilometer rijden", zegt Fred. "Je krijgt alleen steeds meer onderhoudskosten en de vraag is of je dat wilt." Hij rekent even voor: "De auto van Wiel kostte 13.000 euro nieuw en daarnaast heeft hij er 50.000 euro onderhoudskosten aan gehad. Daar had hij afgelopen jaren in totaal vier nieuwe auto's van kunnen kopen en dan had hij nog flink wat onderhoudsbudget overgehouden."

"Persoonlijke omstandigheden bepalen voor welk type auto je kiest."

Een auto die de teller heeft rondgereden, heeft Fred nog nooit gezien. "Iemand van mijn klanten heeft ruim zes ton gereden met zijn Volvo, maar de meeste auto's verdwijnen naar het buitenland nadat ze twee á drie ton hebben gereden." Of je om een hoge kilometerstand te behalen juist moet kiezen voor een benzine, diesel, gas of elektrische auto, kan Fred niet zeggen. "Het hangt helemaal van je persoonlijke omstandigheden af. Heb je zonnepanelen en een eigen laadpaal dan is elektrisch rijden een serieuze optie. Daar heb je weinig onderhoudskosten aan, je zult alleen het accupakket moeten vervangen en dat kost een paar centen."

"Europese automerken hebben qua betrouwbaarheid nog wel wat te winnen."

De diesel is wat uit de gratie omdat je daar niet overal meer in mag rijden in Europa. "Maar diesels zijn altijd grote kilometervreters geweest", concludeert Fred. Benzine of gas, daarover heeft hij geen uitgesproken mening.

Reactie autojournalist Erik Kouwenhoven "Ik zie wel vaker auto's die de kilometerteller rond hebben gereden, dat zijn vooral taxi's. De chauffeur stapt uit en zijn opvolger stapt erin. Die rijdt vervolgens met een warme motor verder. Doordoor kan de motor meer kilometers aan. Diesels zijn goede kilometervreters en hoe groter de motor hoe langer die meegaat. Ik ben daarom verbaasd dat de motor van de C1 van Wiel pas één keer vervangen is. Elektrische auto's hebben inderdaad weinig onderhoudskosten. Het blijkt dat accupakketten langer meegaan dan eerder gedacht. De vier tot zes ton zou je er wel mee moeten kunnen rijden. Het vervangen van zo'n pakket kost 25.000 euro, maar dat kost een nieuwe motor ook."