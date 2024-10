PSV laat uit onvrede ook zakenrelaties thuis bij wedstrijd in Parijs

PSV neemt volgende week dinsdag geen zakelijke relaties mee naar de uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. De Eindhovense club doet dat uit onvrede over het besluit van de Franse politie om geen Nederlandse supporters toe te laten.

Hoewel het volgens de club formeel nog niet duidelijk is of het verbod ook de businessclub betreft, heeft PSV die knoop zelf doorgehakt. Intussen onderzoekt de club 'om principiële redenen' verder of er nog stappen genomen kunnen worden tegen het uitgevaardigde verbod.

"Ik heb overleg gehad met ons klankbord, de supportersvereniging en andere betrokkenen en de gemene deler is dat we met z'n allen gaan of niet", zegt Frans Janssen, commercieel directeur van PSV op de website van de club.

"Een aantal partners liet direct al weten thuis te willen blijven als er geen supporters welkom zijn. 'Eendracht maakt macht', vonden ze. Wij scharen ons achter dat motto. Volgens de politie is er ook een veiligheidsrisico omdat bepaalde Franse groeperingen zich roeren en daar willen we onze relaties sowieso niet aan blootstellen."

PSV hoorde maandag dat de 2000 fans die al een kaartje hadden gekocht niet welkom zijn. Er geldt voor de aanhang van de landskampioen een algeheel reisverbod naar en binnen Parijs. De Franse politie beroept zich volgens PSV op ongeregeldheden met supporters uit het verleden, met name rond de wedstrijd tegen RC Lens een jaar geleden. PSV is boos omdat de club voor de ongeregeldheden in Lens al is gestraft.

De tweeduizend supporters die via PSV een kaartje voor deze wedstrijd hadden gekocht krijgen het volledige aankoopbedrag terug, belooft de club.

