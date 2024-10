Michael van Gerwen herstelt zich van pijnlijke nederlaag en wint toernooi

Darter Michael van Gerwen heeft in het Engelse Wigan een toernooi van het Players Championship gewonnen. De drievoudig wereldkampioen uit Vlijmen rekende in de finale af met Gerwyn Price. De eindstand werd 8-4.

Op weg naar de finale was Van Gerwen ook te sterk voor darters als Luke Woodhouse, Jonny Clayton en Wessel Nijman.

Met de winst in Wigan herstelde de Vlijmenaar zich van zijn volledig mislukte optreden van een week eerder. In het prestigieuze World Grand Prix in Leicester verloor hij in de eerste ronde, zonder zelf ook maar een leg te winnen. De World Grand Prix staat na het WK bekend als een van de belangrijkste toernooien op de tour. Van Gerwen, zelf drievoudig wereldkampioen, won dit toernooi al zes keer eerder.