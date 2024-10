112-nieuws: brand in bovenwoning • gewonde in stal

05.15

Een automobilist is afgelopen nacht over de kop gegaan, nadat hij de controle over het stuur van zijn auto verloor. Dit gebeurde op de Graafsebaan in Oss. Het is mogelijk dat hij moest uitwijken voor iets dat op de weg lag, laat de politie weten.

De man is nog nagekeken door medewerkers van de ambulance, maar is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. De auto van de man is wel zwaar beschadigd. De 24-jaar oude Peugeot is total loss.