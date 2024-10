Weer een explosie bij dakdekker in Den Bosch

Het is opnieuw raak in de dakdekkersoorlog in Den Bosch: bij een dakdekkersbedrijf aan de De Korenaar is dinsdagnacht een explosie geweest. De schade werd pas woensdagochtend ontdekt. In de regio Den Bosch zijn de afgelopen maanden zeker veertien explosies geweest bij huizen en bedrijfsvoertuigen van dakdekkers.

De politie is woensdag in de straat aanwezig en doet onderzoek. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is aan het huis waar het bedrijf is gevestigd. Een ruit van het huis is gesneuveld. Volgens een 112-correspondent 'valt de schade op het eerste gezicht verder mee'.

Verschillende dakdekkers spreken de laatste paar maanden van 'onderonsjes' die worden uitgevochten voor afgepakte adressen en grote concurrentie.

Concurrentie

De dakdekkersoorlog speelt zich af onder dakdekkers die de moordende concurrentie onderling met elkaar uitvechten. Het gaat over afgepakte adresjes en de angst om een klant aan een ander te verliezen.

De politie liet donderdag weten moeilijk grip te krijgen op de golf aan explosies in Den Bosch. Alle ontploffingen worden als losse zaken behandeld. Wel bevestigt de politie dat voornamelijk dakdekkers het doelwit van deze aanslagen zijn. "Het zou vreemd zijn als we niet kijken naar eventuele verbanden, maar op dit moment is het niet zo dat we alles aan elkaar knopen", zei een woordvoerder van de politie donderdag.

Veel dakdekkers in Den Bosch

Uit cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat in Den Bosch 360 dakdekbedrijven staan ingeschreven. Dat zijn er bijna drie keer zoveel als in Eindhoven (136) en Tilburg (106). Begin 2019 stonden er 'slechts' 52 dakdekkers ingeschreven in Den Bosch.

