N65 nog steeds dicht na ernstige botsing, bestuurder gereanimeerd

Bij een ernstige botsing tussen twee auto's op de N65 bij Berkel-Enschot zijn woensdagochtend twee bestuurders gewond geraakt. Een van de gewonde mannen is gereanimeerd. De weg is woensdagmiddag nog altijd dicht vanuit Tilburg in de richting van Oisterwijk.

Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar de ravage op de weg was groot na het ongeval. Een van de auto's belandde op zijn kant op het wegdek. Weg gesloten

De hulpdiensten kwamen massaal naar de plek van het ongeluk. Er landde ook een traumahelikopter. Beide slachtoffers zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De N65 is nog altijd afgesloten in de richting van Oisterwijk zodat de politie er onderzoek kan doen. Eerder meldde Rijkswaterstaat dat de weg rond twee uur 's middags weer zou worden vrijgegeven. Er is een omleiding ingesteld via Tilburg. N65: een gevaarlijke weg

Op de N65 is het veel vaker raak. De afgelopen jaren zijn er meerdere ongelukken gebeurd met een dodelijke afloop. Ook gebeuren er bijna dagelijks kleine ongelukken op de weg. DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Roland zocht na dodelijke aanrijding N65 met zaklamp naar meer slachtoffers Bestuurder (37) gecrashte auto N65 overleden, auto brak in drie stukken Auto breekt in drie stukken na botsing op boom langs N65

Foto: Toby de Kort/SQ Vision.