Bestuurder (37) gecrashte auto N65 overleden, auto brak in drie stukken

De bestuurder van de auto die zaterdagnacht botste op een boom langs de N65 tussen Berkel-Enschot en Oisterwijk is overleden. Dat maakte de politie zondagochtend bekend. De auto brak bij de botsing in drie stukken.

Het slachtoffer is een 37-jarige man uit Den Haag. "Hij was de enige die in de auto zat", laat een politiewoordvoerder weten.

De botsing, op de weg van Tilburg richting Vught, vond plaats rond halftwee. Hoe de bestuurder de boom kon raken, wordt onderzocht.

Grote ravage

Volgens een correspondent veroorzaakte de botsing een grote ravage op de weg. "De achterkant van de auto kwam tientallen meters verderop terecht, op de parallelweg aan de andere kant van de weg."

Vanwege de ravage werd de weg een tijd lang afgesloten voor het verkeer.

