Bewoner N65 niet verrast over dodelijk ongeluk: 'Hier rijden ze zó hard!'

Een bewoner van een huis langs de N65 staat niet te kijken van het dodelijke ongeluk dat zaterdagnacht gebeurde in de buurt van Oisterwijk. Een automobilist ramde daar rond halftwee een boom langs de weg. Die auto brak daarop in drie stukken.

De buurtbewoner werd wakker van een harde klap en hoorde niet veel later de sirenes van de hulpdiensten. "Maar het trok me niet om te gaan kijken wat er precies gebeurd was."

Zondagochtend zag hij op foto's de ravage op de weg. "Dit is niet met de reguliere snelheid gegaan", vermoedt de buurtbewoner.

Hij wijst met name op de weg van Den Bosch richting Tilburg. "Veel automobilisten weten dat hier de laatste flitspaal staat voordat je de snelweg op kan. Na die flitspaal wordt zo hard gas gegeven! Die flitspalen zouden ze een stukje verder moeten zetten."

Maar ook het verkeer dat van de A65 bij Tilburg de N65 oprijdt houdt zich vaak niet aan de maximumsnelheid. Die bedraagt op de N65 80 kilometer per uur. Op de A65 mag je van zes uur 's ochtends tot zeven uur 's avonds 100 kilometer per uur rijden en op andere tijdstippen 120 kilometer per uur.

Of het dodelijke ongeluk van zaterdagnacht daadwerkelijk is veroorzaakt doordat de bestuurder te hard reed, is nog niet vastgesteld. De politie doet onderzoek.

