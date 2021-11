Roland zocht na dodelijke aanrijding N65 met zaklamp naar meer slachtoffers

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Roland ging op zoek naar nog meer slachtoffers na het dodelijke ongeluk op de N65

Dat de bestuurder van de auto die zaterdagnacht botste op een boom langs de N65 bij Oisterwijk die klap niet had overleefd, zag hij meteen. Roland, die aan de N65 woont, twijfelde geen moment. Hij pakte zijn grote zaklamp uit huis en besloot de wrakstukken te doorzoeken om te zien of er nog meer slachtoffers waren.

"Het was een behoorlijke knal", vertelt hij de dag na het ongeluk. "Als wij als buurtbewoners zo'n knal horen, weten we dat het foute boel is. Dan is er vaak iets ergs gebeurd op deze weg. Soms hoor je van tevoren nog iemand remmen, maar dit klonk alsof er niet geremd was. Je hoorde in een keer die klap. Mijn onderbewustzijn zei toen al dat er iets niet goed was. Dus ben ik naar de weg gelopen, om te kijken wat er aan de hand was."

"Ik miste de andere helft van de auto."

De auto, die op de weg van Tilburg richting Vught reed, was door de klap in drie stukken gebroken. "Dan ga je je afvragen of er soms nog meer mensen in de auto zaten. Op de bijrijdersstoel zag ik niemand, maar de andere helft van de auto miste ik. Die zag ik wat later helemaal aan de overkant van de weg liggen. "Met mijn zaklamp ben ik meteen gaan kijken of zich daarin nog meer mensen bevonden, maar dat was gelukkig niet het geval." Intussen arriveerden de hulpdiensten, maar zij konden niets meer voor het slachtoffer, een 37-jarige Hagenaar, betekenen.

"Tegemoetkomend verkeer heeft ontzettend veel geluk gehad."

Roland zag intussen dat ook het motorblok uit de auto was geslingerd. "En later, toen ik omkeek, zag ik ook op de overkant van de weg onderdelen van de auto liggen. Tegemoetkomend verkeer heeft ontzettend veel geluk gehad dat niet een van die auto's betrokken is geraakt." Volgens Roland gebeuren er regelmatig ongelukken op de N65. "Met name op dit stukje, omdat mensen die van de snelweg afkomen pas vaart minderen als ze bij de flitspaal aankomen. Die bevindt zich wat verderop. Op dit stukje halen ze dan nog steeds 100 kilometer per uur of harder." En ook de andere kant op, richting Tilburg, is dit het geval. "Voorbij de laatste flitspaal hoor je ze dan al gas geven. Dan hoor je de motoren behoorlijk hard tekeer gaan." Of het dodelijke ongeluk van zaterdagnacht daadwerkelijk is veroorzaakt doordat de bestuurder te hard reed, is nog niet vastgesteld. De politie doet onderzoek. LEES OOK: Bestuurder (37) gecrashte auto N65 overleden, auto brak in drie stukken Bewoner N65 niet verrast over dodelijk ongeluk: 'Hier rijden ze zó hard!'

