Geen Engels meer in beroepsonderwijs: 'Drama voor studenten en opleidingen'

Het nieuwe aangescherpte plan van het kabinet voor meer Nederlands op hogescholen en universiteiten valt heel slecht bij de Breda University of Applies Sciences (BUAS). Volgens Monick Hover, de hoogste baas van de BUAS, is de voertaal Engels en daar is bewust voor gekozen, ook omdat er veel internationale studenten zijn. "Dit kabinet hakt met de botte bijl op opleidingen en studenten in."

Volgens haar worden vooral de studenten geraakt door de kabinetsplannen. "Hun kansen op de arbeidsmarkt worden kleiner. Veel van onze studenten lopen stage in het buitenland of doen daar projecten en werken met buitenlandse opdrachtgevers." Ze is bang dat door het Engels aan banden te leggen, dit een stuk moeilijker gaat worden.

En dan heeft de BUAS-lector het nog alleen maar over de gevolgen voor Nederlandse studenten. "Het werkt twee kanten op. Want we hebben ook veel internationale studenten. Die leren van en met hun Nederlandse studiegenoten en dat gebeurt natuurlijk in het Engels. Dat is namelijk de taal die wij met zijn allen delen over de hele wereld in het hoger onderwijs."

Niko Ðukic komt uit Kroatië en vindt het geen goed idee als het aantal colleges in het Engels omlaag gaat. "Met de lessen in het Engels trek je studenten vanuit de hele wereld. Die brengen ook hun culturen, ideeën en ervaring mee. Als zij niet meer in het Engels les kunnen krijgen, dan verdwijnen die creativiteit en frisse ideeën."

Hover spreekt over verschraling. "Je slacht de kip met de gouden eieren door zo weinig onderwijs in Engels toe te staan. Het zou een enorme aderlating zijn voor de vrijetijdseconomie in Brabant en zelfs heel Nederland."

Ook Quincy Kievit zou het jammer vinden als nog maar maximaal een derde van de colleges in het Engels gegeven mag worden. "Ik gebruik in mijn huidige werk het Engels veel. Dat ik het dagelijks spreek op school, helpt mij daar erg bij." Quincy vreest dat door minder Engels te spreken, het straks moeilijker wordt Nederlandse kennis en producten met het buitenland te delen en internationaal talent aan te trekken. "We moeten het juist in Nederland van internationale handel hebben."

Daisy Heijstek spreekt elke dag Engels op de Breda University of Applies Sciences. "We hebben heel bewust voor deze opleiding in het Engels gekozen, want mijn evenementenstudie is een hele internationale wereld." Zelfs spreekt ze matig Duits en Frans. "Maar eigenlijk spreekt iedereen wel Engels, zeker in mijn werkveld."

Naast het terugdringen van het aantal Engelse colleges, wil de onderwijsminister ook minder internationale studenten. Behalve in sectoren waar een groot personeelstekort is. De universiteiten en hogescholen zijn fel tegen het wetsvoorstel ‘Internationalisering in balans’, ook omdat 293 miljoen euro bezuinigd wordt op internationale studenten.