De grootste en helderste maan van het jaar is nu te zien boven Brabant

De grootste en helderste maan van dit jaar is komende nacht en de twee nachten erna goed te zien aan de hemel. Volgens de meteorologen van Weerplaza zijn de weersomstandigheden perfect om de zogenoemde volle superjachtmaan te spotten. Dus grijp je kans en ga buiten turen naar dit bijzondere fenomeen.

Afgelopen september was er ook al een supermaan zichtbaar, maar deze overtreft alles. De maan lijkt maar liefst zeven procent groter en 14 procent helderder dan normaal. Een supermaan ontstaat doordat de maan niet altijd even dicht bij de aarde staat. De maan volgt namelijk geen cirkelvormige baan rond de aarde, maar een eivormige.

Het weerbeeld ziet er deze dagen volgens Weerplaza vrij positief uit. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af, waardoor er genoeg momenten zijn om de volle supermaan te kunnen bewonderen.

Kijk naar het oosten

Woensdagavond kwam de maan op rond kwart over zes. Vooral als de maan vlak boven de horizon staat, oogt hij erg groot. De avonden en nachten verlopen daarnaast ook vrij zacht met minima die op veel plaatsen boven 10 graden uitkomen. Kijk naar het oosten om de maan te spotten.

Ook de bijzondere komeet Tsuchinsan-Atlas is deze week te zien vanuit onze provincie. De grote ijsbal is op weg naar de zon en komt daarbij langs de aarde. Astronomen spreken van een uniek fenomeen. Door de 80.000 jaar durende baan van de komeet zou Tsuchinsan-Atlas het laatst zichtbaar zijn geweest in de tijd van de neanderthalers.

