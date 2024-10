Zorgen om omgevingsdienst, PVV wil 'onmiddellijk openheid van zaken'

De fractie van de PVV in de Provinciale Staten wil dat het provinciebestuur openheid van zaken geeft over de situatie bij de Omgevingsdienst Brabant-Noord. Aanleiding is het nieuws dat Omroep Brabant naar buiten bracht dat de dienst al sinds 2021 geen schriftelijke evaluatie van de eigen werkwijze meer heeft gedaan, en niet transparant is over de stand van zaken. Eerder vroeg de VVD ook al opheldering over de situatie bij de Brabantse omgevingsdiensten.

Omgevingsdiensten controleren bijvoorbeeld de naleving van milieuregels door bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, zoals in Moerdijk. Ook zien ze toe op lozingen van PFAS, het saneren van asbest en de milieuregels in de bouw en de agrarische sector. Ze zijn in deze rol verantwoordelijk voor vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Zeven verbeterpunten

De PVV wil dat het provinciebestuur 'onmiddellijk openheid van zaken' geeft over de zeven verbeterpunten die al in 2021 geconstateerd zijn bij de Omgevingsdienst Brabant-Noord. Het is namenlijk onbekend hoe het daarmee staat. Zo staat in de jaarstukken van 2022 van de dienst: 'We streven ernaar om binnen afzienbare tijd te voldoen aan de kwaliteitscriteria'. In de stukken van 2023 schrijft de dienst dat ze 'voldoen' aan alle criteria, maar op vragen van Omroep Brabant antwoordt ze dat alle verbeterpunten op dit moment nog steeds gelden.

De dienst schrijft dat ze voldoen, omdat als een omgevingsdienst uit kan leggen waarom ze aan bepaalde punten niet voldoen, het volgens de wet in orde is. Milieuchemicus Chiel Jonker was hier eerder zeer kritisch over: "Zo ken ik er nog wel een paar, dit is heel vreemd. Als het toch niks uitmaakt, kun je de hele dienst ook wel opheffen", zo stelde hij. Hij waarschuwt voor gevaarlijke situaties als een omgevingsdienst de zaken niet op orde heeft.

Dienst keurt zichzelf

De PVV noemt de signalen 'alarmerend' en maakt zich zorgen. Daarnaast noemt de partij het 'ronduit vreemd' dat de Omgevingsdienst Brabant-Noord zichzelf evalueert, terwijl de andere Brabantse omgevingsdiensten hier een extern bureau voor inhuren. De partij wil nu weten wat de provincie de afgelopen jaren heeft gedaan om de situatie te verbeteren, en of er sinds 2021 nieuwe problemen zijn ontstaan of fouten zijn gemaakt omdat de dienst niet voldoet aan de eisen.

Eerder stelde VVD-statenlid Rik van der Pluijm ook al vragen over de omgevingsdiensten, naar aanleiding van het nieuws over personeelstekorten. Het provinciebestuur liet toen weten dat alle drie de omgevingsdiensten aan de kwaliteitscriteria voldoen. Strikt genomen klopt dat dus. Chemicus Jonker eerder: "De boodschap is: ga maar rustig slapen, dan komt het allemaal wel goed. Maar zo werkt het niet."

