Carmen doodgestoken door gestoorde buurman: geen cel, wel tbs

Nee, au, au en meermalen help! Dat waren de laatste woorden van Carmen van Schaijk. De 41-jarige vrouw werd op 5 september vorig jaar in de deuropening van haar huis aan het Nonnenveld in Uden neergestoken. De man die dit deed, was haar buurman van 46, Ruben R.. Toch legt de rechtbank in Den Bosch hem geen gevangenisstraf op.

Volgens de rechter was de buurman onder invloed van een ernstige psychiatrische stoornis toen hij Carmen met twaalf messteken om het leven bracht. R. wordt als volledig ontoerekeningsvatbaar beschouwd en hem kan daarom geen gevangenisstraf worden opgelegd. Hij krijgt wel tbs met dwangverpleging, zo is donderdag bepaald.

R. is schizofreen en dit is een chronisch psychiatrische stoornis. Hij heeft waanideeën en hallucinaties en werd hiervoor al jaren behandeld. In de periode voor de gewelddadige dood van Carmen is geprobeerd de medicatie te verminderenen daardoor namen de psychotische klachten toe.

Twee weken geleden had de officier van justitie nog twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging straf geëist, omdat sprake zou zijn van moord. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft R. met voorbedachten rade gehandeld en gebeurde dit niet in een opwelling. Dan zou het doodslag zijn geweest.

'Botte reactie'

De rechtbank oordeelde juist dat er sprake was van doodslag. Volgens R. kwam het pas bij hem op om zijn buurvrouw neer te steken door de botte reactie die zij gaf op zijn klacht over geluidsoverlast. Dit kan niet door bewijzen worden weerlegd, dus spreekt de rechtbank hem vrij van een vooropgezet plan en dus moord.

De twee buren hadden het geregeld met elkaar aan de stok. Over en weer werd geklaagd over herrie. Tot die fatale steekpartij was het bij verbaal geweld zoals scheldpartijen gebleven. R. verklaarde twee weken geleden dat hij die dinsdagavond een wandeling door de buurt had gemaakt. In werkelijkheid is hij nog geen vijf minuten weggeweest om via een omweg bij zijn buurvrouw aan te komen.

Hij wilde met haar praten, maar dat kwam er nauwelijks van. R. zei dat hij geschrokken was van Carmens reactie en daarom een koksmes pakte, dat hij wel vaker op zak had. De Udenaar voelde zich niet veilig, had het idee dat hij al jaren door politie en justitie wordt achtervolgd. Ook wilde hij zich beschermen, omdat hij geregeld met veel geld op pad was.

Het mes was 30 centimeter lang, met een lemmet (snijgedeelte) van 17 centimeter. De officier van justitie: “Als je je wil verdedigen, dan pak je een schilmesje of een zakmes. Dit is een aanvalsmes en dat neem je mee met een bedoeling.” Volgens hem is R. meteen gaan steken. In een ‘waas’, volgens de dader, maar hij weet zich toch te herinneren dat hij met het mes ‘twee voltreffers’ heeft gemaakt.

'Ze was ijskoud'

Opnames van een deurbelcamera maken duidelijk dat het praatje tussen de twee buren inderdaad heel kort heeft geduurd en is geëindigd met een langgerekt 'au' en het dichtslaan van de deur door Carmen. Ook is er geblaf van haar hond te horen. Daarna heeft de vrouw zich op de een of andere manier naar een stoel in haar kamer bewogen waar ze de volgende morgen door een buurvrouw en haar man werd gevonden.

“Ze was ijskoud”, zei haar emotionele echtgenoot tijdens de rechtszaak. Het stel is getrouwd, maar woont niet bij elkaar omdat beiden gezondheidsklachten hebben.

De rechtbank begrijpt het immense verdriet en de pijn van de nabestaanden. En dat geen enkele straf of maatregel kan terugdraaien of ongedaan maken wat er die dag is gebeurd. Wel is het noodzakelijk om R. - via tbs met dwangverpleging - lang uit de samenleving te halen.

Het OM kon nog niet zeggen of het beroep gaat aantekenen tegen de uitspraak van de rechter.

Na de vondst van de dode vrouw werd direct groot alarm geslagen: