Vrouw (41) door buurman doodgestoken: 12 jaar en tbs geëist

Twaalf jaar cel en tbs. Dat is de straf die de officier van justitie wil voor een man van 46 uit Uden voor het vermoorden van zijn buurvrouw, september vorig jaar. Het slachtoffer is met zeker twaalf steken met een mes van ongeveer 30 centimeter om het leven gebracht, zo werd duidelijk in de rechtbank in Den Bosch. De 41-jarige Carmen van Schaijk werd een dag later dood gevonden in een stoel in de woonkamer van haar huis. Haar man trof haar als een van de eersten aan.

De verdachte, Ruben R., bekende dat hij haar heeft gedood. Dat gebeurde op 5 september. “Het was een mooie dag”, vertelde de geboren Surinamer. Hij had die ochtend een korte wandeling gemaakt, met een groot mes dat hij wel vaker op zak had. Voordat hij naar zijn huis aan het Nonnenveld ging, wilde hij eerst bij Carmen langs. Ruben hoopte ‘op een normale manier’ met haar te kunnen praten.

Het zat hem hoog dat de vrouw in zijn beleving steeds herrie maakte en hem geregeld uitschold, al zou hij zelf ook geregeld stennis hebben geschopt. Ruben: “Ik kreeg meteen een grote mond. ‘Wat heb jij last van mij?’, vroeg ze me. Daarop heb ik mijn mes gepakt. Ik werd boos, kreeg een waas voor mijn ogen en kan me twee voltreffers herinneren. Een paar seconden later was het gebeurd.” Nadat de vrouw de deur wist dicht te trekken, zocht Ruben zijn woning op. “Ik dacht niet dat ze zou overlijden.”

Het kwam niet bij de Udenaar op om de politie te bellen. Hij hield er wel rekening mee dat hij aangehouden zou worden, ging naar een terras in Uden en bestelde er wat te drinken. ”Ik ga de gevangenis in. Mijn laatste biertje.”

De politie wist toen nog niets van Carmens gewelddadige dood. Ze werd pas een dag later gealarmeerd, nadat een buurvrouw het slachtoffer door een raam van haar huis in een stoel zag zitten. Later op de avond werd Ruben door een arrestatieteam opgepakt.