Dorpje wil niet meer arbeidsmigranten dan inwoners en komt in actie

Geen wooncomplex voor 320 arbeidsmigranten bij een dorp met 265 bewoners. Dat dringende verzoek hebben de inwoners van Oudemolen donderdagavond gedaan aan burgemeester Aart-Jan Moerkerke van de gemeente Moerdijk. In het gemeentehuis kreeg hij om precies te zijn 1569 handtekeningen van de protestgroep overhandigd. "We vrezen niet voor overlast, we hebben het al", zegt bewoonster Miranda Bravenboer.

De gemeente Moerdijk wil op vijf plekken zo’n 1600 arbeidsmigranten laten wonen. In Oudemolen moet er huisvesting komen aan de rand van dorp. Ontwikkelaar HomeFlex heeft daarvoor een terrein van een varkenshouderij aan de Oudemolensedijk in beeld. Het plan daar bestaat uit 64 studio's en 48 woningen, recreatieruimte en 250 parkeerplaatsen. En dat roept hevige weerstand op bij de omwonenden. Ze vrezen voor nog meer overlast, veiligheid, verkeerproblemen en waardedaling van hun huizen.

Burgemeester Moerkerke is onder de indruk van de handtekeningenactie van de bewoners: "Het is duidelijk een noodkreet om met de bewoners in gesprek te gaan. Het moet wel heel gek lopen als niemand daar wil instappen. Met elkaar praten is het begin."

"We hebben nu al op verschillende plekken in Oudemolen arbeidsmigranten wonen en die zorgen voor overlast. Doe dat eens maal tien of twintig", zegt Miranda. Volgens de bewoners het dorp helemaal niet berekend op de komst van honderden arbeidsmigranten.

Bewoner Anton Fens is het daar helemaal mee eens: “Met zoveel mensen komt de veiligheid in het gedrang. Denk aan de medische zorg, de brandweer of de politie. We hebben hier in de buurt maar één wijkagent.” Ook maakt hij zich zorgen over de verkeersdrukte. “Het zijn hier drie dijken. Stel je voor dat daar nog meer auto’s overheen moeten om naar industrieterrein Moerdijk te gaan.”

De bewoners vrezen dan ook dat het straks gedaan is met de rust in Oudemolen. Fens: “En in Oudemolen is helemaal niks voor arbeidsmigranten te doen. We moeten niet hebben dat die mensen straks uit verveling gaan rondzwerven door onze straten.”

In de regio Moerdijk werken zo’n 4.600 arbeidsmigranten, voornamelijk uit Polen en Roemenië. Door de komst van Logistiek Park Moerdijk komen daar de komende jaren naar verwachting nog duizend bij. Nu wonen de arbeidsmigranten nog voornamelijk in woonwijken, vaak in slechte huizen. De gemeente wil ze op grootschalige locaties met ‘fatsoenlijke’ voorzieningen laten verblijven.