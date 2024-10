Dode op straat mogelijk slachtoffer van misdrijf

De politie weet wie de man is die woensdag in Roosendaal dood op straat werd gevonden. Zijn identiteit is inmiddels bekend en zijn familie is op de hoogte gebracht. Hoe de man om het leven is gekomen, is nog onduidelijk. De politie sluit een misdrijf niet uit en is op zoek naar getuigen.

Een buurtbewoner sloeg woensdagochtend alarm toen ze in de Wethouder van Lanenstraat het lichaam van de man zag liggen. Dat gebeurde rond kwart voor zes 's ochtends. De politie snelde naar de plek toe en ontdekte al snel dat de man was overleden. Nadat de politie woensdag al uitgebreid onderzoek deed, is nog steeds niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie sluit niet uit dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Het Team Grootschalige Opsporing is ingeschakeld om uitgebreid sporenonderzoek te doen. De politie hoopt dat er mensen zijn die iets hebben gezien tussen twaalf en twee uur 's nachts en vraagt getuigen die meer informatie hebben om zich te melden.