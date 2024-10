'Levensgevaarlijke' situatie rondom school: 'Gemeente laat ons in de steek'

Levensgevaarlijke situaties rond basisschool De Wingerd in Roosendaal. Door het parkeergedrag van ouders ontstaan dagelijks bijna ongelukken en het is ook al één keer mis gegaan. Omwonenden, ouders en de school willen dat de gemeente ingrijpt. “Maar we worden al jarenlang in de steek gelaten door de gemeente”, zeggen ze bij de school. De gemeente noemt het geen uniek Roosendaals probleem.

Auto’s die op het voetpad parkeren, ouders die niet de adviesroute volgen, kinderen die rennend over straat gaan en overal fietsers. Het is elke dag rond halfnegen 's ochtends en rond de klok van drie uur in de middag een ‘levensgevaarlijke situatie’ rondom De Wingerd.

“Er werd een kind aangereden toen het naar zijn moeder wilde rennen.”

Buurtbewoner Thom Mandos heeft al veelvuldig contact gehad met de gemeente Roosendaal. “Vanuit ons huis zien we vaak dat het maar net goed gaat met kinderen die bijna worden aangereden of bijna onder een auto liggen. Dat verontrust me. Eigenlijk ligt hier een voetpad, maar daar kan je door geparkeerde auto’s niet eens meer overheen. Het is wachten tot het een keer fout gaat.” Volgens moeder Angela is het laatst al eens mis gegaan. “Er werd een kind aangereden toen het naar zijn moeder wilde rennen.” Zelf parkeert ze haar auto een paar straten verderop, omdat het rondom de school te chaotisch is. “Langs alle kanten fietsen en bij slecht weer komen veel meer mensen met de auto. Sommigen rijden te hard en kijken niet uit, bijvoorbeeld als ze nog naar de kinderen aan het zwaaien zijn.”

“Zo meteen gaat de bel en dan vliegen de kinderen naar buiten."

Bij de basisschool willen ze meer steun van de gemeente Roosendaal. “We zijn hier al jaren mee bezig, maar de gemeente laat ons in de steek.” Volgens de conciërge en een leerkracht kan de gemeente een hele hoop doen. “We willen graag een schoolzone, eenrichtingsverkeer rondom de school en handhaving. Maar we krijgen het bij de gemeente niet rond.” Mariët en Toos komen hun kinderen ophalen en noemen de situatie ‘levensgevaarlijk’. Ook zij zijn van mening dat eenrichting veel kan helpen. “Zo meteen gaat de bel en dan vliegen de kinderen naar buiten, terwijl overal auto’s geparkeerd staan. Het is hopeloos. Er zijn ouders die erop letten, maar er zijn ook ouders die zo wegzoeven.” De school erkent dat het probleem ook bij ouders ligt. “Wij vragen in elke nieuwsbrief om onze schoolroute aan te houden en goed te parkeren. Tachtig procent houdt zich eraan, twintig procent niet.” Met witte borden is een niet verplichte route aangegeven én ook hangt er een niet officieel bord waarop gevraagd wordt om niet op de loopstrook te parkeren.

“Handhaving zien wij als een uiterste middel."