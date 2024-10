Projectiel dat ontplofte in huis was antitankgranaat: 'Super gevaarlijk'

Het explosief dat donderdagavond is ontploft in een huis in Eindhoven was een antitank-brisantgranaat. Dat zegt explosievendeskundige Ad van Riel van REASEuro in Riel. “Dit was super gevaarlijk.”

Van Riel baseert zijn verklaring op een foto waarop een deel van het geëxplodeerde projectiel te zien is. Het zou volgens de politie gaan om een mortiergranaat, maar volgens de deskundige betreft het een stuk van een antitank-brisantgranaat. Al meer dan twintig jaar geeft Van Riel 'explosieve trainingen' aan bedrijven.

Op straat werd een deel van de granaat gevonden (foto: SQ Vision).

Zulke bommen worden volgens Van Riel normaal gesproken gebruikt tegen tanks of gepantserde voertuigen. “Super gevaarlijk dus en zeker niet iets om in huis te hebben. Het is een van de gevaarlijkste projectielen die ik ken.” Van Riel denkt dat de eigenaar ‘in de terroristische of criminele hoek zit’: “Als militairen op de schietbaan met een antitank-brisantgranaat oefenen, is de EOD erbij en wordt daarna alles vernietigd of meegenomen.” Bij de explosie in het stadsdeel Tongelre raakten drie mensen gewond. Onder hen is een van de twee mensen die door de politie zijn aangehouden. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn. Omwonenden reageerden tegen Omroep Brabant geschokt op wat er in hun buurt is gebeurd: “Totaal absurd. Zorg dat deze mensen nooit meer terug naar huis kunnen!” Door de klap werd een groot deel van het huis waar de granaat ontplofte, zwaar beschadigd. Ook de woning ernaast liep fikse schade op. De bewoners hiervan zijn door mensen in de buurt opgevangen: ”Ze waren helemaal in shock. De vader zat te huilen van de scrhik.”

Er is nauwelijks iets heel gebleven (foto: SQ Vision).

De schade was enorm (foto: SQ Vision).

Een deel van de buurt was vrijdagmorgen nog afgezet (foto: SQ Vision).

De klap was enorm en er werd groot alarm geslagen: