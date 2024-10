Misdaadjournalist Jan Meeus: 'Pillenboeren kregen via politie informatie'

Brabantse drugscriminelen konden lang hun gang gaan, omdat ze werden onderschat. Vanuit een 'Hollands' superioriteitsgevoel. Dat is de opvallende conclusie van het boek 'Narco's in Nederland' van misdaadjournalist Jan Meeus uit Made. In zijn boek staat dat een hoge Australische politiebaas gevoelige informatie doorspeelde. Ook wordt beschreven hoe de Brabantse 'pillendraaiers' in contact kwamen met de Amsterdamse onderwereld.

Jan Meeus, werkzaam als misdaadverslaggever bij dagblad NRC , is zondag te gast in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

"Dat beeldvorming zo’n belangrijke rol heeft gespeeld bij misdaadbestrijding heeft mij verbaasd en ook gemotiveerd om dit boek te schrijven", schrijft Meeus in het voorwoord. En hij vertelt hoe ook de media zich meer richtten op de Amsterdamse onderwereld en de neiging hadden Brabant te onderschatten. "Ook ik", zegt hij er als geboren Brabander bij.

Hij vertelt in zijn boek het verhaal van de Brabanders die ongeveer 50 jaar geleden hun illegale alcoholstokerijen ombouwden tot provisorische drugslabs. En hoe ze in de jaren negentig 90 procent van de wereldwijde productie van XTC in handen kregen. Criminelen uit Amsterdam worden gelokt door die business, waarin honderden miljoenen euro's omgaan. De combinatie van 'Brabants vernuft en Amsterdamse branie', zo schrijft Meeus.

Corruptieaffaire

Maar dat Brabantse vernuft is volgens hem lange tijd onderschat. Opsporingsdiensten en media richtten zich vooral op voorvallen in de Amsterdamse onderwereld. De Brabanders konden in de tussentijd redelijk ongestoord hun gang gaan. Meeus beschrijft zelfs een corruptieaffaire waarbij een hoge Australische politiebaas betrokken was. Drugscriminelen waren daardoor op de hoogte van opsporingsactiviteiten, ook in Europa. Volgens Meeus een affaire die zo gevoelig ligt dat hij voor een groot deel in de doofpot verdween.

De desinteresse voor Brabantse drugscriminelen is door hen effectief gecultiveerd, zo tekent Meeus op in zijn boek. Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat Nederland nog steeds een leidende positie heeft als het gaat om het produceren van synthetische drugs, maar ook tot een grote rol in de wereldwijde smokkel van cocaïne.

