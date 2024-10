Senna slaat weer toe: politiehond is zelfs hardrijder te snel af

Politiehond Senna heeft wel wat extra brokjes of een vrij weekend verdiend. Voor de tweede nacht op rij leidde de inzet van deze hond door de politie in Roosendaal tot een aanhouding.

Woensdagnacht wist het dier een man te achterhalen die wat had gestolen in Roosendaal; de afgelopen nacht was Senna een hardrijder te snel af. De politie had deze man een stopteken gegeven, maar de bestuurder van de auto negeerde dat. Er volgde een dollemansrit, waarbij de chauffeur diverse verkeersovertredingen maakte.

Tijdens de achtervolging reed de bestuurder zichzelf klem in een woonwijk en ging hij er rennend vandoor. Eén van de agenten rende er nog achteraan, maar na enkele paden en bochten raakte hij de verdachte kwijt.

Dat was het moment om Senna, het geheime wapen van de politie in Roosendaal, weer in stelling te brengen. Binnen enkele tellen vond de speurhond de verdachte in wat bosjes. Toen hij Senna hoorde naderen, koos de verdachte eieren voor zijn geld en kwam hij toch maar tevoorschijn. Ondertussen waren in zijn auto zaken gevonden waaraan een luchtje zat en waarover de man tekst en uitleg moet geven.

Eén geluk: hij kwam er zonder bijtwonden vanaf. Ook de andere man die door Senna was opgespoord, werd niet gebeten. Beiden gaven zich snel over.

