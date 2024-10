Overvaller wilde echtpaar vastbinden met tie-wraps: 'Ik had hem afgemaakt'

Leontien is woedend over wat haar ouders vrijdagmiddag is aangedaan. Haar vader en moeder, beiden 74, zijn op klaarlichte dag bruut overvallen in hun eigen huis in Prinsenbeek. Ze werden door een gemaskerde man bedreigd met een mes en moesten geld en sieraden afstaan. “Ik denk dat hij ze weken in de gaten heeft gehouden”, zegt Leontien.

Haar ouders waren net thuis, toen rond half twee de bel ging. “Toen mijn moeder de deur open deed, zag ze een man staan met een zwarte lap voor zijn gezicht, een soort masker”, vertelt Leontien. “De man beval mijn moeder om op de grond te gaan liggen, waarop ze begon te schreeuwen.” Leontiens vader merkte vanuit de woonkamer dat er iets niet in orde was en liep naar de deur toe. “Hij wilde mijn vader vastbinden met tie-wraps”, zegt Leontien. Maar de overvaller besloot dat uiteindelijk toch niet te doen. “Misschien had hij door dat mijn vader net een zware operatie heeft gehad of zo”, zegt ze.

"Het is maar goed dat ik er niet bij was."

De overvaller rukte de gouden ketting van de nek van de vrouw. De man moest zijn gouden ring aan hem geven. “En hij heeft uiteindelijk briefgeld uit zijn portemonnee gehaald en afgegeven”, zegt Leontien. “Ze dachten ook dat de overvaller hun mobiele telefoon had meegenomen, maar die heeft hij uiteindelijk weer neergesmeten.” Leontiens ouders belden na de overval zelf de politie. Toen Leontien even later door hen gebeld werd, kookte ze. “Er ging heel veel door me heen. Zeker toen ik daar aankwam en de politie zag, kwamen de emoties los”, zegt ze. “Ik ben boos dat ze mijn ouders wat aan hebben gedaan. Het is maar goed dat ik er niet bij was. Want ik had hem echt afgemaakt.”

"Blijkbaar gebeurt dit zelfs gewoon op klaarlichte dag.”