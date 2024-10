Drie appartementen nog onbewoonbaar na brand: ‘Brandtrap werkte niet’

Na de felle brand in de flat in Eindhoven van donderdagnacht, hebben de bewoners van drie appartementen vannacht nog niet thuis geslapen. Voor hen is elders onderdak geregeld. De andere bewoners in het complex zijn nog aan het bekomen van de schrik. Ook maken sommige zich zorgen over de brandveiligheid in het gebouw. “De brandtrap kon niet gebruikt worden”, verzucht bewoonster Claudia Klaassen.

In een van de appartementen in de flat aan de Capellelaan brak in de nacht van donderdag op vrijdag brand uit. Al snel sloegen de vlammen metershoog uit het complex. De brandweer kon meerdere mensen met een hoogwerker van balkons redden, maar twee katten overleefden het niet. “Het leek wel een slechte scène uit een film”, vertelt Claudia Klaassen die ook in de flat woont. “Ik werd midden in de nacht wakker van mensen die 'brand' riepen. Ik was meteen in paniek en ben meteen bij de woningen naast me gaan kloppen en bellen.” Ze nam haar eigen kat mee naar buiten en zag de vlammenzee steeds groter worden. Ze wist dat er in het appartement schuin boven haar katten zaten. “Het glas sprong al uit de ramen, maar ik ben voor die katten nog terug gegaan”, vertelt Claudia. “Maar ik kreeg ze niet te pakken. Ik heb toen alles helemaal open gezet, in de hoop dat ze zichzelf nog zouden redden.”

"Ik dacht, die moeten zometeen springen.”

Ondertussen werd ook haar onderbuurman Sebastiaan Krijnen wakker. “Mijn kat heeft me gewekt toen de brand al een uur bezig was. Ik begreep van mijn bovenbuurvrouw dat ze me wel probeerden te bereiken, maar ik lag zo vast te slapen dat ik niet wakker werd”, vertelt hij. “En nu pas dringt bij me door hoe ernstig de situatie was.”

Sebastiaan: "Ik ben blij dat ik het nog na kan vertellen' (Foto: Collin Beijk).

Toen Claudia weer buiten stond, hoorde ze vanaf het balkon op de derde etage mensen roepen. Ze zag een brandtrap en riep dat ze die moesten pakken, maar de bewoners kwamen maar niet beneden. “Blijkbaar zit er een luik naar die brandtrap en kregen ze die niet open”, vertelt Claudia. “Ik was toen al bij anderen aan het aanbellen voor matrassen, want ik dacht, die moeten zometeen springen.” Gelukkig arriveerde op dat moment de brandweer en konden de bewoners met een hoogwerker gered worden. Eén appartement is volledig uitgebrand. Twee andere woningen zijn zo beschadigd dat ze onbewoonbaar zijn.

“Ik vind het niet oké dat die brandtrap niet gebruikt kan worden."