'Waardeloos gevoel' bij FC Den Bosch na rellen tegen Vitesse

FC Den Bosch baalt enorm van de ongeregeldheden vrijdagavond tegen Vitesse. Nadat eerst de wedstrijd was gestaakt vanwege het gooien met bekers, liepen tijdens de staking een aantal relschoppers via het veld en de tribunes richting het uitvak. Onder andere beveiligers, supporters en speler Danny Verbeek zorgden ervoor dat de rust terugkeerde. De Bossche club vreest voor een straf van de KNVB. "Dit had niks met vreugde te maken, het waren malloten."

FC Den Bosch gaat er alles aan doen om de relschoppers aan te pakken. "We hebben beelden via ons eigen camerasysteem en er liggen verklaringen van stewards en beveiligers. Ook zijn er duidelijke filmpjes door supporters gemaakt. Het onderzoek doen we in overleg met de lokale driehoek. Er zijn gasten met bivakmutsen op, maar we gaan er alles aan doen om de verantwoordelijken te straffen", laat een woordvoerder weten. LEES OOK: Steward bewusteloos bij rellen in stadion FC Den Bosch Of er ook relschoppers uit het Belgische Luik, vanwege de vriendschapsband met Standard, betrokken waren, kan de club nog niet zeggen. "We sluiten niets uit, maar het is nog te voorbarig om daar iets over te zeggen." FC Den Bosch-directeur Tommie van Alphen zei twee dagen geleden nog met trots dat het aantal incidenten met supporters van FC Den Bosch sinds vorig seizoen flink is gedaald.

"Een waardeloos gevoel."

"De club vaart een andere koers waarin ruimte is gemaakt voor een moderne, democratische vorm van supportersbeleid. Supporters worden proactief benaderd om de behoeftes en/of signalen die leven op de tribunes vroegtijdig op te vangen. FC Den Bosch gebruikt deze signalen voor de voorbereiding op wedstrijden en het onderhouden van supportersbeleid", is te lezen op de clubsite. Hoe anders is het gevoel na de 4-2 gewonnen wedstrijd tegen Vitesse. "Anderhalf jaar lang is er niks vervelends gebeurd en was het gezellig in De Vliert. Heel Nederland praat nu positief over je omdat het voetballend zo goed gaat. En dan is dit een enorme smet op een mooie avond. Een waardeloos gevoel."

"Het overgrote deel van de fans was blij."