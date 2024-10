Onderdompelen in wat designers bedenken, Dutch Design Week is begonnen

Eindhoven verwacht de komende dagen meer dan 300.000 bezoekers tijdens de 23e editie van de Dutch Design Week. Op meer dan honderd plekken in de stad zijn de ideeën van ruim 2600 kunstenaars, ontwerpers en designers te zien. De Dutch Design Week, die zaterdag is begonnen, is niet alleen belangrijk voor Eindhoven maar voor de hele provincie.

"Hier wordt heel veel creativiteit bij elkaar gebracht", vertelt Adema. "Al die creativiteit helpt ons bij de problemen waar we tegenaan lopen. Zoals het indelen van de ruimte in Brabant voor bijvoorbeeld woningbouw, bedrijven, defensieterreinen, natuur, energievoorzieningen en mobiliteit. Designers gaan aan de slag met dat thema en hun ideeën en uitwerking is tijdens DDW in ons paviljoen te zien in een expositie."

An Ye Zhi de Jong is een van de kunstenaars die er te zien zijn. "De afhaalchinees is een project over adoptie uit China", vertelt An. Ze is zelf geadopteerd en onderzoekt wat dat voor haar en haar lotgenoten betekent. "Vroeger op school werd ik geconfronteerd met de grap “Hoe lang is een Chinees?”, of het liedje “Hanky Panky”. Eerst was ik me er nog niet van bewust, maar later vond ik het best wel raar dat we dat moesten zingen. Toen ik er met mensen over ging praten, voelde ik dat ik niet de enige was die er problemen mee had en daar heb ik veel van geleerd."

Bij de expositie van Ye zie je onder meer een Chinese baby in een papieren afhaalzak en een mechanische verbeelding van het liedje “Hanky Panky”.

Enkele meters verderop bij Manifastations staan de kleurrijke sneakers van Sam van Dalen. "Ik maak elk onderdeeltje van de schoenen met een 3D-printer, zodat ze na een tijdje weer helemaal gerecycled kunnen worden."

Wat Sam doet met zijn schoenen, doet Thomas Hjort, Director Innovation van Vattenfall, met afgedankte windmolens: recycelen. Van de kast boven op de molen, waar de dynamo inzit, maakte hij een tiny house. Het huisje is vier meter breed, tien meter lang en drie meter hoog en komt van een turbine die twintig jaar in Oostenrijk stond. Het ding is te zien op het Ketelplein in Eindhoven.