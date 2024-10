Slingerend over de N279, deze bestuurder zat met bier in de auto

Een man is zaterdagochtend rond zeven uur aangehouden omdat hij veel te langzaam reed en teveel gedronken had. De politie betrapte de automobilist slingerend op de N279 in de richting van Asten. Hij reed vijftig kilometer per uur, waar je tachtig mag rijden.

Bij het openen van het portier roken agenten meteen een alcohollucht. In de auto stond ook een aangebroken blikje bier. "De bestuurder kreeg een blaastest en blies fors teveel", schrijft de politie Helmond op Facebook. De hoeveelheid alcohol bleek zo hoog dat normaal gesproken het rijbewijs wordt ingenomen. Maar de man bleek niet eens een rijbewijs te hebben. Er is een proces-verbaal opgemaakt, op een later moment wordt door justitie besloten wat voor gevolgen de autorit heeft voor de bestuurder.