Man dreigt met mes en neemt geld mee bij cafetaria

Restaria de Vluchtheuvel aan de Dreef in Breda is zaterdagavond overvallen. Een man heeft gedreigd met een mes en heeft vervolgens geld meegenomen, zo laat de politie weten. In de omgeving zijn agenten op zoek naar de dader. Het gaat om een man van tussen de 25 en 35 jaar oud.

De overvaller is gevlucht zodra hij het geld te pakken had, zo laat een woordvoerder weten. Vier eenheden van de politie zijn in de buurt van de cafetaria op zoek naar de dader. Zwart trainingspak met rode strepen

Een medewerker laat weten dat ze erg geschrokken is. De vrouw was alleen in de cafetaria toen de dader binnenkwam. Hij hield het mes tegen haar aan en wilde geld. Bij de overval is niemand gewond geraakt. De politie doet ter plekke onderzoek. De man die wordt gezocht heeft een donkere huidskleur en draagt een zwart trainingspak van Adidas met rode strepen. De politie adviseert 112 te bellen als de dader wordt gezien.