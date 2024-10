Gevluchte tandarts Sona wil vrijwillig aan de slag: 'Kan niet stilzitten'

De gevluchte tandarts Sona Hassoun (25) wil dolgraag aan het werk. Niksen is geen optie voor de Palestijnse. Ze wil vrijwillig aan de slag in een tandartspraktijk in afwachting van haar verblijfvergunning. Een oproep om haar te helpen ging viraal. "Het is leuk om even beroemd te zijn", lacht ze.

Sona vluchtte van Palestina naar Syrië. "Ondanks bombardementen ging ik door met mijn studie. Jarenlang ben ik bezig geweest. Dat was niet makkelijk", vertelt Sona. Ze haalde haar bachelor-diploma, maar heeft in Nederland een hogere graad nodig. De Palestijnse vluchtte begin dit jaar alleen naar Nederland. Ze verblijft nu acht maanden in een kleine opvang van het Rode Kruis in Dongen. Ook daar kan ze niet stilzitten. Ze organiseert activiteiten voor kinderen. "Het is heel fijn om kinderen blij te zien, dat geeft me energie", lacht ze. Ze helpt de kinderen met vertalingen. Ook doet ze regelmatig vrijwilligerswerk bij een kringloopwinkel in het dorp.

"Ik ben nu helemaal niks."