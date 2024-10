Kenzie en Kyra (13 en 15) bloedend achtergelaten na ongeluk: ‘Ongelofelijk’

Een bloedend hoofd, kapotte knieën en in tranen. Zo vonden de ouders van Kyra (15) en Kenzie (13) hun dochters zondagavond op een verlaten landweg in Berkel-Enschot. De tieners botsten met hun fatbike op een loslopende hond en kwamen hard ten val. Na een scheldkanonnade ging de eigenaresse van de hond er vandoor. De ouders van de tieners zijn woest. "Wat bezielt je om gewoon door te lopen", vraagt vader Ed Bekkers zich af.

Zijn dochter Kyra zit sinds het voorval op verschillende plekken in het verband. Aan de keukentafel vertelt ze samen met Kenzie haar verhaal. De tieners reden zondagavond rond half acht op de Rauwbrakenweg in hun dorp, toen er plots een hond uit het maisveld de weg op rende. "Ik zat achterop en we vielen hard op de grond", vertelt Kenzie. "De hond piepte even, maar rende toen weer gewoon verder." Terwijl de twee naast de fatbike op de grond lagen, bekommerde de vrouw zich alleen om haar hond. "Ze schreeuwde daarna ‘kuthoofddoekje’ en liep toen weg", vervolgt Kenzie, die zelf een hoofddoek draagt. Het tweetal bleef gewond en beduusd achter. "Ik was in shock, want Kyra’s hoofd bloedde super erg en die vrouw liep gewoon weg", zegt Kenzie. Kyra: "Ze kon op z’n minst een ambulance bellen of wachten tot er hulp kwam."

De twee kwamen gehavend thuis aan (foto's: Patty Manders).

De twee belden hun ouders. Toen die aankwamen, hadden twee voorbijgangers zich inmiddels al over de kinderen ontfermd. "Je schrikt enorm als je dat aantreft", zegt Ed Bekkers, de vader van Kyra. "Ik dacht meteen, wat bezielt het mensen om door te lopen. Ongelofelijk, vind ik dat."

"Mijn hoofddoek heeft niks met dat ongeluk te maken."

Ook de moeder van Kenzie is onthutst. "Heel kwalijk dat onze kinderen gewond zijn achtergelaten in het donker", reageert Patty Manders. "Ik ben blij dat ze het nog na kunnen vertellen. Als er een auto aan was komen rijden, had het heel anders kunnen aflopen." Haar dochter baalt ook van de racistische opmerking. "Mijn hoofddoek heeft niks met dat ongeluk te maken", zegt Kenzie. "Het voelt alsof een blond meisje niet zoveel haat gehad zou krijgen als dit haar overkomen was." Patty: "Ik vind het verdrietig dat er meteen een racistisch motief aan wordt gehangen. Dit had iedereen kunnen overkomen."

"Er zijn vast twee kanten van het verhaal, dus ik wil graag met haar in gesprek."

De laatste tijd gebeuren er veel ongelukken met jongeren op fatbikes. Maar ook dat hoeft volgens Ed Bekker nu niet ter discussie te staan. "Mijn dochter draagt de verantwoordelijkheid en houdt zich aan de snelheid. Gebeurt er een ongeluk, dan heb je de plicht om te helpen. Een fatbike in combinatie met een hoofddoek zou niet moeten uitmaken." Ed heeft aangifte gedaan bij de politie. Daarnaast heeft Patty een oproep gedaan op social media, in de hoop dat iemand het signalement herkent of de vrouw zichzelf alsnog meldt. "Er zijn vast twee kanten van het verhaal, dus ik wil graag met haar in gesprek", zegt Ed. "Al zegt ze alleen al sorry. Dan heb je nog steeds iets strafbaars gedaan. Maar een sorry is voor de kinderen al genoeg", besluit Patty.