Christiaan Bauer genoot enorm van zijn eerste optreden met papa Frans

Christiaan Bauer, de zoon van Frans Bauer, is nog aan het nagenieten van afgelopen vrijdag. Samen met zijn vader zong hij het nummer 'Papa' van Stef bos tijdens twee shows in Rotterdam Ahoy. Het was een eerbetoon aan zijn overleden opa Chris. "Het was een bijzonder moment."

Christiaan vertelt er maandag glunderend over in het tv-programma Brabant Vandaag. "Mijn vader zette het nummer als eerste in. Toen ik halverwege ook opkwam, voelde ik echt de energie in de zaal. Ik vond het lastig om mijn tranen binnen te houden."

Dat had ook te maken met wat er aan zijn opkomst voorafging. "Terwijl ik in de coulissen stond te wachten tot ik op mocht, vertelde mijn vader aan het publiek over mijn opa die negen jaar geleden overleed." Het was de eerste keer dat vader Frans weer optrad in Ahoy sinds het overlijden van opa Chris Bauer. Christiaan is naar zijn opa vernoemd en gemis raakte hem diep, zo vertelt hij.

Opa Chris had ook in Frans' leven een belangrijke rol. Hij was niet alleen zijn chauffeur en begeleider, maar ook zijn grootste fan. "Opa was er altijd bij: van het opbouwen van het podium tot aan de peptalk backstage", vertelt Christiaan. In 2015 overleed Chris op 70-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand. "De laatste tijd reed ik mijn vader naar optredens en waren mijn broers en ik aanwezig bij het opbouwen van het podium."