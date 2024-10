Huis twee keer doelwit van aanslag met vuurwerk: politie deelt beelden

De politie heeft beelden gedeeld van twee vuurwerkaanslagen bij een huis aan de Dr. Vlimmenstraat in Oosterhout. In september ontplofte twee keer op rij zwaar vuurwerk bij het huis. Bij de eerste keer waren de bewoners, een stel met twee kinderen van zes maanden en een jaar oud, thuis. Ze kwamen met de schrik vrij. Het echtpaar kon zelf snel een uitgebroken brand blussen. Dat was in de nacht van 6 op 7 september.

De daaropvolgende nacht ontplofte er weer vuurwerk bij de woning. Het gezin verbleef toen ergens anders, ze durfde het niet aan thuis te blijven. Dit is maandag duidelijk geworden in het opsporingsprogramma Bureau Brabant. Over het motief van de aanslagen is niets bekend. De bewoner heeft met niemand problemen, zo vertelt de politie. LEES OOK: Brand bij huis Oosterhout, tweede keer in korte tijd In de uitzending worden beelden getoond van beide explosies. Vooral de tweede poging om schade aan te richten is goed te volgen. Vrijwel zeker waren er toen twee daders bij betrokken, van wie de eerste wat aan de deur of aan de klink probeerde te bevestigen. Waarschijnlijk vuurwerk, dat werd aangestoken. Vervolgens was een harde knal te horen en rook te zien. Door de ontploffing werd de voordeur zwaar beschadigd en de voorgevel geblakerd. Er is niet in beeld gebracht dat diezelfde nacht een auto, die op de oprit stond, in vlammen is opgegaan.

De zwaar beschadigde voorgevel direct na de aanslag (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision Mediaprodukties).

De Dr. Vlimmenstraat is een doorsnee straat met eengezinswoningen in een wijk aan de rand van Oosterhout, zo constateerde een verslaggever van Omroep Brabant dat weekend. Omwonenden reageerden onthutst op wat het gezin was overkomen. "Het is hier altijd rustig en er gebeurt eigenlijk nooit iets", zei een vrouw die al bijna dertig jaar in de straat woont. Een buurmeisje: "Het zijn lieve mensen die er wonen.” De bewoners van het huis zijn vertrokken naar een ander adres. "Logisch, want die voelen zich hier niet meer veilig", zieden buurtbewoners. De daders zijn nog niet opgepakt. De politie hoopt dat iemand ze herkent van de beelden die ze nu heeft gedeeld. De brandweer moest twee keer naar de Dr. Vlimmenstraat afreizen:

De schade bij daglicht (foto: René van Hoof).