Straat begrijpt niets van dubbele aanslag: 'Het zijn lieve mensen'

Bewoners van de Dr Vlimmenstraat in Oosterhout zijn in shock na twee aanslagen afgelopen weekend op dezelfde hoekwoning. Zaterdagnacht rond vier uur werden de bewoners opgeschrikt door harde explosies. De voordeur van het huis werd daarbij zwaar beschadigd en een geparkeerde auto op de oprit ging in vlammen op. Vrijdagnacht werd er ook al brand gesticht bij het zelfde huis.

De Dr Vlimmenstraat is een doorsnee straat met eengezinswoningen in een wijk aan de rand van Oosterhout. "Het is hier altijd rustig en er gebeurt eigenlijk nooit iets", zegt een vrouw die al bijna dertig jaar in de straat woont. Ze is zich rot geschrokken van de explosies. "Ik kon daarna niet meer slapen".

Een man die een straat verderop woont, komt met de fiets een kijkje nemen. Hij maakt zich zorgen: "Ik woon ook in een hoekhuis en stel je voor dat de daders zich vergissen. De mensen hier zijn het er over eens dat ze zoiets niet verwachten in Oosterhout. Hoewel er in deze plaats de laatste tijd toch wel meer aanslagen zijn gepleegd."

Wat het motief kan zijn voor de aanslagen op het hoekhuis is de bewoners een compleet raadsel. "Het zijn lieve mensen", zegt een buurmeisje dat aan de overkant woont. Ook andere mensen in de straat hebben geen kwaad woord over de bewoners: "Het is een keurige vriendelijke man, die altijd groet", zegt een vrouw. "Het ergste vind ik nog dat ze ook twee kleine kinderen hebben, afschuwelijk zo'n aanslag".

Ramptoeristen

Afgelopen weekend werd de straat overspoeld door ramptoeristen. "Als ik vijf euro per persoon had gekregen dan had ik nou een heel mooi bedrag gehad", zegt de vrouw die al heel lang in de straat woont.

Zondagmiddag is de rust teruggekeerd. Hier en daar praten bewoners nog na over de aanslagen. "Het heeft een enorme impact", zeggen de mensen. Een jonge vrouw die komt aangereden heeft net een huis gekregen in de straat. Ze is wel geschrokken van het nieuws, maar is toch vooral blij dat ze eindelijk een woning heeft en hoopt dat het verder rustig blijft.