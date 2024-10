PSV speelt zonder belangrijke spelers en uitsupporters: 'Slechte zaak'

Peter Bosz wilde het geen hels karwei noemen, maar dat het lastig gaat worden moest ook de trainer beamen. PSV speelt dinsdagavond een van de moeilijkste Champions League wedstrijden van het seizoen en mist daarin meerdere belangrijke spelers. Ook kan de ploeg niet gesteund worden door haar fans. Zij zijn niet welkom in Parijs: “Dit hoort niet.”

Geen Joey Veerman, Jerdy Schouten, Rick Karsdorp, Hirving Lozano en Sergino Dest bij PSV. De vijf op papier basisspelers zijn allemaal geblesseerd en kunnen niet uitkomen in de belangrijke uitwedstrijd tegen Paris Saint Germain. Een wedstrijd die mét deze spelers al een lastige klus was, maar die er nu niet bepaald makkelijker op is geworden. “Het wordt een puzzel”, zegt Peter Bosz maandagavond over het maken van een opstelling. “Die heb ik ook nog niet gelegd. We hebben vanmorgen pas te horen gekregen hoe het staat met de fitheid van sommige spelers. We moeten een beroep doen op onze brede selectie en andere keuzes maken.”

"Wij moeten gewoon de eerste ronde overleven."

De pijntjes bij zijn spelers komen niet helemaal als een verrassing voor Bosz. “Tegen AZ afgelopen zaterdag moest ik al vijf spelers uit voorzorg of noodzakelijk wisselen. Dat had ik bijvoorbeeld ook graag gedaan met Rick Karsdorp, maar dat kon niet meer. Toen wist ik eigenlijk al dat deze wedstrijd voor hem een lastig verhaal ging worden.” PSV behaalde in de eerste twee wedstrijden in de Champions League ‘pas’ één punt. Met de kanttekening dat de ploeg niet de minste tegenstanders trof met Juventus en Sporting CP. “We weten dat we in het begin punten moeten snoepen om hopelijk in latere wedstrijden, tegen andere tegenstanders, meer punten te pakken. We gaan toch niet bij de eerste acht eindigen. Wij moeten gewoon de eerste ronde overleven.” Daarvoor moet PSV eindigen bij de eerste 24 op een ranglijst van 36 clubs.

"Het hoort niet dat de fans hier niet welkom zijn."