Supermarkten hoeven de sperziebonen van boer Kees niet: 'Het is een drama'

Boer Kees Schoenmakers in Vessem zit met de handen in het haar. Hij heeft een veld met 100.000 kilo sperziebonen, maar de grote supermarkten nemen die, ondanks afspraken, niet af. De boer is nu met spoed op zoek naar een andere afnemer. Anders blijft hij zitten met een enorme vracht aan boontjes, met een waarde van 50.000 euro.

Kees levert zijn sperziebonen niet direct aan supermarkten, maar via een inkoper. Hij had met deze inkoper een schriftelijke overeenkomst. "Maar daar staan altijd regels in waarmee die er heel gemakkelijk onderuit kan komen. Zo'n contract is eenzijdig opgesteld, juridisch 0,0 waard. Zo'n contract ga je in goed vertrouwen aan. Het gaat ook meestal goed, maar niet altijd." Voor hem is dit de eerste keer dat dit hem overkomt. "Maar via via hoor ik verhalen dat dit ook bij anderen speelt. Het is een groot drama, want hier komt gigantisch veel werk bij kijken." Zo ga je niet met elkaar om, vindt Kees. "Op deze manier overweeg ik deze boontjes nooit meer te zaaien." Hij hoopt de boontjes alsnog kwijt te kunnen, bij kleinere zaken. Dat kan niet meer te lang wachten. De huidige nachttemperaturen, van zo'n zes graden, zijn nog prima voor de boontjes. "Dan blijven ze fris staan. Maar bij een nachtje vorst zijn ze waardeloos."

"Mooie woorden, maar ze vegen overal hun billen mee af."

Kees baalt enorm van de situatie. "Supermarkten hebben het allemaal over gigantisch mooie afspraken over kringlooplandbouw, duurzaamheid en afspraken met landbouwers in de buurt, maar ze vegen overal hun billen mee af." "Ik heb het gevoel dat de grote supermarkten een overeenkomst hebben om vanaf 1 oktober sperziebonen te halen uit Marokko", vertelt Kees. "Of de sperziebonen in Nederland nou wel of niet goed zijn, is hierbij bijzaak. De dertien grotere winkels hebben allemaal hetzelfde concept." "We snappen de frustratie bij de boer", reageert woordvoerder Erik Martens van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO). "Albert Heijn en vergelijkbare grootgrutters halen hun producten nu eenmaal ook uit het buitenland. Dat doen ze al tientallen jaren, om het risico te spreiden", legt hij uit. "Want je zal maar eens met een slechte oogst te maken hebben." "Maar wij zijn voorstander van zo lokaal mogelijk zaken doen", vertelt Martens. "Dat is goed voor de boeren en tuinders, dan heb je een korte keten en is de impact op het milieu een stuk minder groot, omdat er minder transport nodig is. Maar de werkelijkheid is dat we opereren in een wereldmarkt. Je hebt te maken met ondernemerschap en de vrije markt. Het is aan de individuele ondernemer om te zorgen dat 'ie goede contracten heeft."