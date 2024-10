'Baas van hond die ongeluk veroorzaakte had nooit weg mogen lopen'

Kenzie (13) en Kyra (15) kwamen zondag hard ten val nadat ze volgens de tieners tegen een loslopende hond botsten. De eigenaresse van het dier liet de meiden, na een scheldkanonnade, geschokt achter, zonder hen te helpen. Is dat alleen 'niet netjes' of ook strafbaar?

"Ik zat achterop en we vielen hard op de grond", vertelt Kenzie. Terwijl de twee naast de fatbike op de grond lagen, bekommerde de vrouw zich alleen om haar hond. "Ze schreeuwde daarna ‘kuthoofddoekje’ en liep toen weg", vervolgt Kenzie, die zelf een hoofddoek draagt.

Wat zegt de wet?

Advocaat Simon de Groot, die gespecialiseerd is in letselschade, legt uit dat er twee zaken spelen: aansprakelijkheid en strafbaarheid. Aansprakelijkheid betekent wie verantwoordelijk is voor de schade. Dat is in dit geval duidelijk, volgens De Groot. "De eigenaresse van de hond moet de schade vergoeden. Een huisdierbezitter is altijd aansprakelijk als een huisdier schade aanricht. Ook bij een ongeluk", zegt hij.



Maar de vrouw is vervolgens weggegaan zonder haar identiteit kenbaar te maken en dat is volgens De Groot ook nog eens strafbaar. "Naast dat het netjes was geweest om te kijken hoe het met deze meiden gaat, ben je volgens artikel 7 van de Wegenverkeerswet ook echt verplicht om na een ongeval te kijken of er bij de ander letsel is ontstaan en te laten weten wie je bent. Als ik de bebloede gezichtjes van Kyra en Kenzie zie, dan is er sprake van letsel", stelt de advocaat. "Ook als fietser of wandelaar die een hond uitlaat, ben je een verkeersdeelnemer en geldt deze wet."

Wat nu?

Bij het verlaten van een plek van het ongeval heeft een verdachte twaalf uur de tijd om zich zelf te melden, maar deze zijn nu verstreken. Dat betekent dat het strafbare feit, ook als de vrouw zich nu nog meldt, gepleegd is.

De vader van Kyra heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Volgens De Groot is dat de juiste stap: "De politie kan proberen de vrouw op te sporen en zo kunnen de ouders van de meiden eventueel een schadevergoeding eisen voor wat haar hond heeft veroorzaakt."