Bouwvakker gedood onder 1500 kilo zware wand: boete voor betonbouwer

Een dodelijk bedrijfsongeluk, in september 2021 in Eindhoven, is te wijten aan een betonbouwbedrijf in Den Bosch. Daarom moet de onderneming een boete betalen van 45.000 euro. De rechtbank in Den Bosch heeft dit dinsdag besloten. Bij het ongeluk kwam een man van 60 uit Helmond om het leven. Hij was onder een 1500 kilo zware en metershoge betonnen wand terechtgekomen. De man overleed op de plek van het drama.

Het Bossche bedrijf was als onderaannemer betrokken bij bouwwerkzaamheden aan de Otterstraat in Eindhoven toen het op 2 september 2021 gruwelijk misging. De directeur kende het slachtoffer al tientallen jaren en had alle vertrouwen dat hij ook deze klus zou klaren. De Helmonder was er onder anderen met een van zijn zoons aan het werk. Het ongeluk gebeurde al vroeg die ochtend. Een deel van de bekisting rondom de plek waar beton gestort zou worden, zat niet goed vast. De wand viel bij het demonteren om en kwam bovenop de Helmonder terecht. Op beelden van het ongeluk is te zien hoe zijn zoon ongezekerd op de bekistingswand klom, waarna het gevaarte losschoot en omviel. 'Dood had voorkomen kunnen worden'

Volgens de rechter kwam het ongeluk door een aaneenschakeling van niet nageleefde veiligheidsvoorschriften. De dood van het slachtoffer had voorkomen kunnen worden, vindt hij. De rechtbank constateert dat het bouwbedrijf opzettelijk verzuimde om zijn werknemers in een veilige omgeving en op een veilige manier te laten werken. De bouwvakkers was bijvoorbeeld niet verteld wat de risico’s van de betonwerkzaamheden waren. Ook was er geen toezicht op het naleven van de veiligheidsnormen. De rechtbank vindt het verder niet gepast dat het bouwbedrijf erop blijft wijzen dat iedereen op de bouwlocatie al jaren in deze branche werkte en dus wel wist hoe alles werkt.

De plek waar het bedrijfsongeluk gebeurde (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties).

De man die twee weken geleden namens het Bossche bedrijf voor de rechter stond, vroeg zich af wat hij meer had kunnen doen om deze ellende te voorkomen. Ook laakte hij de deskundigheid van de medewerkers van de Arbeidsinspectie die het ongeluk hebben onderzocht. Zijn advocaat wees met een beschuldigende vinger in de richting van de hoofdaannemer, de eindverantwoordelijke van de bouwwerkzaamheden. Geen reactie nabestaanden

De zitting werd bijgewoond door de vrouw van het slachtoffer, zijn zoon die het ongeluk van dichtbij meemaakte, en een andere zoon. Deze nabestaanden willen niet reageren op de uitspraak. Het bouwbedrijf kreeg ook een voorwaardelijke boete van 25.000 euro. Die moet betaald worden als het weer in de fout gaat. De straf heeft mogelijk verstrekkende gevolgen voor de Bossche ondernemer: een toekomstig faillissement is een reëel scenario, schetst de rechtbank. De directeur hield er tijdens de zitting al rekening mee: "Een eventuele veroordeling zal ik als een heel groot gevoel van onrechtvaardigheid beschouwen. Stoppen zou een optie zijn, ik weet niet of het dit allemaal nog waard is. Misschien moet ik maar zelf gaan timmeren." Brandweer, politie en ambulance werden direct gealarmeerd: