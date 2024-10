Sem krijgt meer zelfvertrouwen op Stotterkamp: 'Je kan er niks aan doen'

Kinderen die stotteren meer zelfvertrouwen geven. Dat is de bedoeling van het Stotterkamp dat deze week in Tilburg wordt gehouden. Sem (9) is een van de deelnemers. Hij heeft al het nodige geleerd over stotteren: "Dat jongens meer stotteren dan meisjes en dat je er niets aan kan doen."

Terwijl Sem antwoord geeft op vragen, valt op dat hij eigenlijk amper stottert. "Maar soms is het minder en soms is het meer", vertelt hij. Sem vindt het vooral fijn om samen te zijn met kinderen die ook stotteren, want dan kunnen ze erover praten. Hij heeft al een vriendje gemaakt, Milan, met wie hij samen gaat basketballen. "Als we dat samen doen, dan zijn we meer aan het basketballen, dan aan het stotteren. Ook de elfjarige Milan heeft al veel opgestoken van het kamp: "Dat stotteren eigenlijk niet uitmaakt en hoe je ermee om kan gaan. Kinderen die stotteren, moet je gewoon laten uitpraten en niet boos worden." Want dat het impact heeft op Milan blijkt als hij zegt dat hij soms wel eens boos wordt in zijn hoofd, als hij stottert. Milan denkt dat het kamp hem meer zelfvertrouwen geeft omdat hij ziet dat er meer kinderen stotteren. Hij heeft het goed naar zijn zin: "Het is heel erg leuk en fijn om samen te zijn met kinderen die ook stotteren, want dan kan je er samen over praten."

"Ze leren hoe ze moeten reageren op onhandige reacties."